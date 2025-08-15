메뉴
“광복쌀 나왔다”…14일 경북 영주서 광복쌀 첫 벼베기 행사 가져

김상화 기자
수정 2025-08-15 05:19
입력 2025-08-15 05:19
경북 영주지역 기관단체장들이 갓 수확한 815광복쌀을 들고 기쁨을 나누고 있다. 영주시 제공
경북 영주지역 기관단체장들이 갓 수확한 815광복쌀을 들고 기쁨을 나누고 있다. 영주시 제공


해마다 광복절이 오면 수확하는 광복쌀이 나왔다.

경북 영주시는 지난 14일 안정면 오계리 최이환(36)씨 논 1673㎡에서 ‘8·15 광복쌀’을 첫 벼 베기했다고 15일 밝혔다. 지난 4월 24일 모내기를 한 지 113일 만이다.

이번에 수확한 8·15 광복쌀은 극조생종인 진옥벼·해담벼·빠르미로 안정농협을 통해 4㎏, 5㎏ 단위로 포장, 추석 명절 전에 소비자들에게 선보이게 된다. 영주시는 오는 8월 말까지 8·15 광복쌀을 120t을 수확할 계획이다.

8·15 광복쌀은 영주시가 쌀시장 개방과 산지 쌀값 하락 등 농촌의 어려움을 극복하기 위해 2012년 안정농협과 힘을 합쳐 추석용 햅쌀로 개발한 브랜드다. 광복절의 의미를 되새기고 미래 세대에 애국정신을 고취한다는 의미가 담겨 있다.

시는 그동안 8·15 광복쌀의 안정적인 원료곡 확보를 위해 안정농협을 통해 계약재배단지 총 20ha를 조성, 농가에 생산장려금 3000만원을 지원해 오고 있다.

영주시 관계자는 “8·15 광복쌀은 대한광복단 발상지인 영주에서 생산된 대한민국 최고의 햅쌀 명품 브랜드”라고 자랑했다.

영주 김상화 기자
