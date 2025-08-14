글로벌사이버대, 디지털·AI 기반의 버추얼 스튜디오 들어선다

니에프스의 ‘하이브리드 XR 콘텐츠 제작환경’ 구축에 나서

LED Wall 겸용 버추얼 프로덕션 시스템으로 XR 콘텐츠 제작 교육 가능

이미지 확대 글로벌사이버대학교

이미지 확대 글로벌사이버대학교와 XR(확장현실) 기반 버추얼 프로덕션 전문기업 니에프스가 함께 구축할 ‘하이브리드 XR 콘텐츠 제작환경’의 개념도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌사이버대학교는 XR(확장현실) 기반 버추얼 프로덕션 전문기업 니에프스와 ‘하이브리드 XR 콘텐츠 제작환경 구축’ 사업을 진행하기로 했다고 14일 밝혔다. 하이브리드 XR 콘텐츠 제작환경은 크로마키 버추얼 스튜디오와 LED Wall 기반 버추얼 프로덕션을 손쉽게 이동·설치하여 촬영할 수 있는 하이브리드 제작 시스템을 구현하는 것이 핵심이다.니에프스의 하이브리드 XR 콘텐츠 제작환경은 가로 6000mm × 세로 3375mm(16:9 비율)의 P1.5mm 마이크로 플립 COB LED Wall이 핵심이다. 고해상도 디스플레이는 화면 재생 왜곡이 없으며, 초미세 픽셀 피치로 선명한 화질을 구현해 버추얼 프로덕션 환경에서 실사에 가까운 배경 연출을 가능하게 한다.글로벌사이버대는 XR 콘텐츠 제작을 위한 가상공간 배경 디자인과 VP(버추얼 프로덕션) 운영 기술 교육에 나서면서 학생들의 XR 콘텐츠 제작 역량을 종합적으로 강화할 예정이다. 이를 위해 XR 기반 버추얼 프로덕션, AI·가상인간 콘텐츠 제작, 메타버스 솔루션 등 차세대 미디어 기술을 연구·개발하며, 국내외 방송사·교육기관·공공기관 등 다양한 고객사에 XR 스튜디오 구축, 실감형 콘텐츠 제작, 교육 서비스를 제공해온 ‘니에프스’와 협력할 방침이다.글로벌사이버대 관계자는 “‘하이브리드 XR 콘텐츠’ 제작환경이 구축되면 학생들이 직접 가상공간에서 다양한 콘텐츠를 제작하는 등 디지털·AI 기반의 실습 환경을 갖추게 된다”면서 “많은 K팝 아티스트와 배우, 댄서, 개그맨, 마술사 등 다양한 대중문화 스타 등이 다니는 글로벌사이버대에 첨단 버추얼 스튜디어 들어선다면 스너지 효과가 클 것”이라고 말했다. 김창배 니에프스 대표는 “이번 구축 사업은 대학의 교육 환경을 XR 시대에 맞게 혁신하는 계기가 될 것”이라면서 “니에프스의 기술력과 경험을 바탕으로, 글로벌사이버대학교가 창의적인 XR 교육·연구 콘텐츠를 자유롭게 제작할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.한준규 기자