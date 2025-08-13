[포토] 전광훈 목사 긴급기자회견

1 / 4 이미지 확대 긴급기자회견하는 전광훈 목사 13일 서울 성북구 사랑제일교회에서 전광훈 목사가 8.15, 8.16 집회 관련 긴급기자회견을 하고 있다. 2025.8.13 연합뉴스

윤석열 전 대통령에 대한 구속영장 발부 이후 벌어진 시위대의 서울서부지법 폭력 난동을 교사한 혐의로 경찰 수사선상에 오른 전광훈 사랑제일교회 목사가 지난 정부 시절 대통령실 비서관을 여러 차례 만난 적이 있다고 말했다.전 목사는 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회에서 기자회견을 열고 “(윤석열 정부 때) 대통령실 사회수석실 비서관이 우리 교회에 여러 번 왔다”며 “비서관에게 ‘대통령이 왜 이렇게 정치하느냐. 이렇게 하면 반드시 탄핵된다’고 말했지만 전달되지 않은 것 같다”고 주장했다.시민사회수석실 성삼영 전 행정관은 지난 1월 윤 전 대통령 체포영장 집행 과정에서 유튜브 채널 ‘신의 한수’ 운영자 신혜식 대표에게 지지자 동원을 요구한 사실이 최근 드러나 논란을 빚은 바 있다.다만 그는 ‘탄핵 국면에서 대통령실로부터 지원 요청을 받은 적 있느냐’는 취재진 질문에는 “똑같은 질문을 또 왜 하느냐”며 답하지 않았다.윤 전 대통령 측과 연락은 주고받았지만 ‘정치적 조언’이었다며 일정한 거리두기를 하는 듯한 발언으로 보인다. 파면을 앞두고 탄핵심판 당시 이뤄진 ‘탄핵 반대’ 집회·시위 때 윤 전 대통령 측의 지원 요청 등 민감한 사안에 관해선 구체적인 답변을 내놓지 않았다.전 목사는 또 시민단체 지원과 관련해선 “주일 설교를 해서 교회 재정부에서 한 달에 2천만원을 받아 시민단체 등을 지원해 오늘까지 광화문 운동을 계속 이끌어온 것”이라며 “광화문에 나오는 유튜버들에게 10만∼20만원을 줬다”고 밝혔다. 경찰은 전 목사가 금전 지원을 통해 우파 유튜버들을 관리해왔다고 의심하고 있다.이어 “(서부지법 난동 가담자들에게) 영치금을 보냈다고 하니 ‘헌금을 도둑질한다’고 비방하는데 기자들이 공부해야 한다. 은퇴 목사여서 교회 재정에 간섭하지 못한다”며 집회단체 및 시위 사범 지원은 소액이라고 강조해 일각에서 제기된 교단 차원의 지원 의혹을 부인하는 취지의 주장을 내놓았다.전 목사는 지난 5일 경찰의 압수수색 두 달여 전 휴대전화를 교체한 사실을 밝히기도 했다.그는 “하도 (압수수색을) 당해서 3개월 이상 휴대전화를 사용하지 않는다”며 “서부지법과 관계된 내용이 없으니 (경찰들이) 실망하고 돌아갔다. 나는 감출 게 없고 당당하다”고 주장했다.그러나 ‘경찰에 휴대전화를 임의제출할 의향이 있느냐’는 질문에는 확답하지 않았다. 기자들의 질문이 이어지자 “(허위 보도에 대해) 사과부터 하라”고 말하기도 했다.온라인뉴스팀