부산 도시철도 하단~녹산선 재입찰…시공실적 완화

이미지 확대 부산 도시철도 하단~녹산선 노선도. 부산시 제공

서부산권 주민의 숙원인 도시철도 하단~녹산선 건설사업이 건설사 입찰 조건을 완화해 재추진된다.13일 부산교통공사와 강서구 등에 따르면 하단~녹산선 건설사업 입찰이 이날 조달청 나라장터에 게시됐다. 입찰은 주말과 공휴일을 제외하고 14일간 진행된다.하단~녹산선 건설 사업은 지난 6월 건설사 선정 입찰을 진행했으나 신청 사업자가 없어 유찰됐다.1차 입찰에서는 교량 시공 실적 기준이 최근 10년간 8.3㎞ 이상이었는데, 이번 재입찰은 5.8㎞ 이상으로 완화했다. 대형 교량 시공 경험이 풍부한 업체가 제한적이어서 1차 입찰이 유찰됐다는 분석이 나왔기 때문이다.하단~녹산선은 총연장은 13.47㎞로, 부산 도시철도 1호선 하단역부터 을숙도, 명지국제신도시를 거쳐 녹산국가산업단지로 이어진다. 총사업비는 1조4845억원이다. 명지국제신도시를 지나는 첫 번째 도시철도여서 지역 사회의 관심이 높다.건설업계 관계자는 “교량 시공 실적 8.3㎞를 요구하면 초대형 건설사나 해외 대형 프로젝트에 참여한 경험이 있는 일부 업체만 입찰이 가능하다. 조건 완화로 중견 건설사들도 컨소시엄을 구성해 참여할 수 있을 것으로 보인다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자