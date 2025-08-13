“빨리 대피하세요” 고양·파주·남양주 하천 범람 우려에 주민 대피 명령

이미지 확대 수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기 의정부시에서 도로가 침수돼 차량이 서행하고 있다. 2025.8.13 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 북부지역에 내린 극한 호우로 하천 범람 우려가 커지면서 지자체의 주민 대피 명령이 이어지고 있다.남양주시는 13일 오후 1시 2분쯤 진접읍 부평리 266-19번지 일원 하천이 범람해 하천 인근 저지대 주민들에게 대피 명령을 내렸다.이에 앞서 파주시는 오후 12시 45분을 기해 광탄면 신우교 범람 위기로 하천 인근 저지대 주민들에게 대피 명령을 내렸다. 대피소는 신산초교, 도마산초등학교로 지정됐다. 친인척 자택 등 다른 안전지대로 피신해도 된다.고양시도 12시 30분 범람 위기 하천 인근 저지대 주민들에게 대피령을 발령했다.고양 창릉천에는 홍수경보(심각) 단계가 발령돼 있다. 풍동천도 범람해 대피령이 내려진 상태다.한강홍수통제소는 오후 1시 10분을 기해 동두천시 신천 송천교 지점에 홍수경보를 발령했다. 송천교 지점 수위는 4.58m로 홍수주의보 기준수위(4m)를 훌쩍 넘어 홍수경보 기준수위(5m)에 근접한 상황이다.경기북부를 통과하는 경의중앙선과 교외선 일부 구간이 침수돼 운행이 중단됐다.산림청은 오후 12시 40분쯤 포천시와 가평군, 양주시에 산사태 경보를 발령했다.이날 정오부터 빗줄기가 굵어지면서 고양시과 의정부시, 양주시 등 지역에서는 시간당 60㎜가 넘는 비가 내리고 있다.수도권 기상청에 따르면 이날 오후 1시 기준 누적 강수량은 양주 장흥 204.0㎜, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 의정부(신곡) 134.5㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등이다.이정수 기자