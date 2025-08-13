부산도시공사,‘ 정리해드림’ 서비스 ...생활밀착형 지원 강화

이미지 확대 정리해드림 사업 실시 전(좌측) 후(우측) 비교사진 . 부산도시공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산도시공사와 부산시는 상반기 ‘정리해드림(DREAM) 홈스테이징 서비스’지원에 이어 하반기 생활밀착형 사업을 이어간다고 13일 밝혔다.‘정리해드림 주거재생 지원 사업’은 주거환경 개선이 시급한 가구를 대상으로 ▲홈스테이징 ▲소규모 집수리 ▲주거 생활지원 서비스를 지원하는 취약계층 주거환경개선 사업이다. 올해는 총 45가구 지원을 목표로 추진 중이다.상반기에는‘저장강박장애 의심가구 4가구를 포함해 총 11개 자치구, 22가구에 대한 정리·수납, 소독·방역의 지원을 마쳤다. 현장에서 처리한 폐기물량만 20톤에 이른다.하반기에는 도배·장판 교체 ‘소규모 집수리 서비스’와 함께 올해 처음 도입한 ‘주거 생활지원 서비스’로 23가구에 대한 지원을 지속할 예정이다.특히, 집수리 사업을 운영 중인 지역의‘마을관리 사회적협동조합’과 ▲방충망 ▲LED전등 ▲콘센트 ▲실리콘 교체 등 주거 서비스 지원을 통해 더욱 촘촘한 주거환경개선 사업을 이어갈 계획이다.구형모 기자