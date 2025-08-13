메뉴
대구 군위정수장 증설 공사 15일 준공…하루 수돗물 생산능력 9000㎥→1만 3000㎥

김상화 기자
수정 2025-08-13 08:48
입력 2025-08-13 08:48
대구 군위정수장 조감도. 대구시 상수도사업본부 제공.
대구 군위정수장 조감도. 대구시 상수도사업본부 제공.


대구 군위군은 군위가 대구에 편입(2023년 7월 1일)된 이후 증설 공사가 추진된 군위정수장이 오는 15일 준공된다고 13일 밝혔다. 지난 2023년 8월부터 최근까지 총 사업비 114억원을 투입해 공사를 추진해 왔다.

군위정수장은 이번 증설 공사로 하루 수돗물 생산능력이 기존 9000㎥에서 1만 3000㎥까지 늘어난다.

이에 따라 부계·의흥·산성·삼국유사면 등 군위군 지역에 보다 안정적인 수돗물 공급이 가능해질 것으로 보인다.

그동안 군위군은 군위정수장(9000㎥/일)을 비롯해 성리정수장(3000㎥/일), 동부정수장(2500㎥/일) 등에서 생활용수를 공급받았으나, 생산능력 부족과 일부 시설 노후화로 인해 공급에 어려움을 겪어 왔다.



군위군 관계자는 “이번 증설 공사로 안정적인 수돗물 생산능력 확보는 물론 군민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급이 가능해졌다”고 말했다.

대구 김상화 기자
