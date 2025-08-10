화성 ‘서해랑 케이블카’ 운행 중 멈춰…제부도 간 탑승객 발 묶여

이미지 확대 운행 멈춘 서해랑 케이블카. 연합뉴스

경기 화성시 전곡항과 제부도를 연결하는 ‘서해랑 케이블카’가 운행 중 멈춰 제부도에 진입한 탑승객들의 발이 묶였다.10일 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 49분께 전곡항과 제부도 2.12㎞ 해상구간을 연결하는 서해랑 케이블카가 멈췄다는 신고가 접수됐다.당시 케이블카 수십대가 수 분간 운행이 중단된 것으로 알려졌다. 운영 업체 측이 비상 동력을 이용해 케이블카 움직여 케이블카에 타고 있던 탑승객들을 차례로 하차시켰다.이 사고로 인명 피해는 발생하지 않았으나 케이블카를 이용해 제부도에 진입한 일부 탑승객들은 발이 묶였다.케이블카는 현재까지 운행이 중단된 상태다. 운영 업체 측은 정전으로 인한 사고로 보고 안전 점검을 실시하고 있다.업체 관계자는 “케이블카를 타고 제부도에 진입한 탑승객들은 바닷길이 열리는 오후 6시 30분쯤부터 버스 등 차량을 이용해 육지를 이동시킬 계획”이라며 “케이블카 운행이 언제 재개될지 알 수 없다”고 말했다.강남주 기자