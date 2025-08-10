하늘 위에서 명소 체험… 도심항공교통 체험시설 ‘울산 라이징 포트’ 인기 몰이

울산박물관, 지난 5월 개장 3개월 만에 5000명 이상 이용… 방학기간 연일 매진

이미지 확대 도심항공교통(UAM) 체험시설인 ‘울산 라이징 포트’. 울산시 제공

울산의 주요 명소를 하늘 위에서 보는듯한 가상 체험시설인 ‘울산 라이징 포트’가 인기몰이에 나섰다.울산박물관은 박물관 1층에 설치된 도심항공교통(UAM) 체험시설인 ‘울산 라이징 포트’의 누적 체험객이 3개월 만에 5000명을 넘었다고 8일 밝혔다.울산 라이징 포트는 가상 도심항공교통을 타고 태화강 국가정원, 반구천의 암각화, 대왕암공원 등 울산 주요 명소를 하늘 위에서 실감 나게 체험할 수 있도록 만든 시설이다.울산박물관은 지난 5월 운영을 시작했다. 여름방학이 시작된 지난달 29일부터 이달 3일까지는 이전 대비 이용객이 두 배 이상 증가했고, 오후 시간대 체험은 연일 매진됐다.울산 라이징 포트는 1회 최대 4명까지 탑승 가능해 10분 동안 체험이 가능하다. 대형 발광다이오드(LED) 화면과 연동된 움직이는 모의 장치를 통해 실제 비행처럼 주요 명소를 한눈에 감상할 수 있는 점이 인기 요인으로 꼽히고 있다.울산 라이징 포트는 또 지난달 세계 3대 디자인상인 ‘레드닷 디자인 어워드’ 상표 및 소통 디자인 부문 본상(Winner)을 받기도 했다. 이에 울산박물관은 새로운 콘텐츠와 연계 이벤트를 준비해 ‘울산 라이징 포트’의 인기몰이를 이어갈 계획이다.울산박물관 관계자는 “과거 역사 공간으로만 여겨지던 박물관이 재미있는 미래형 박물관으로 바뀌고 있다”며 “과거와 미래를 아우르는 문화관광 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.울산 박정훈 기자