[포토] ‘일본군 위안부 피해 할머니들을 기억하며’

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 지난해 별세한 박옥선 할머니와 올해 별세한 이옥선 할머니의 흉상이 세워져 있다. 2025.8.9 연합뉴스

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 공연을 마친 아름드리 다문화 합창단원들이 고인이 된 할머니들의 흉상을 살펴보고 있다. 2025.8.9 연합뉴스

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 참석 학생들이 고인이 된 할머니들의 흉상을 살펴보고 있다. 2025.8.9 연합뉴스

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 김동연 경기도지사를 비롯한 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 2025.8.9 연합뉴스

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 김동연 경기도지사가 박옥선 할머니와 이옥선 할머니 흉상 제막식을 마친 후 합장하고 있다. 2025.8.9 연합뉴스

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 '2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식에서 지난해 별세한 박옥선 할머니와 올해 별세한 이옥선 할머니의 흉상이 세워져 있다.