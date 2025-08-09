[포토] ‘일본군 위안부 피해 할머니들을 기억하며’

연예인 모델 믿고 썼는데…정주리가 올린 ‘사과문’ 내용

“유산소·근력 운동 동시에”… 최화정, 매일 한다는 ‘7분 운동법’은

“많이 먹어서 배 나온 줄 알았는데”…8㎏짜리 ‘이것’ 들어있었다

최신 기사 2025.08.06. 검은 옷, 무표정...김건희, 피의자로 특검 출석

최신 기사 2025.04.09. 자연을 달린다

최신 기사 2025.08.09. 한국도 동남아처럼 ‘우기’ 자리 잡나…올여름 장마 대신 극한호우

최신 기사 2025.07.15. “공공 부지에 민간이 주택 건설하는 방식으로 공급 늘려야”

최신 기사 2025.08.08. 청년 이탈 막겠다고 너도나도 ‘현금 뿌리기’, 단기 생활 도움엔 ‘끄덕’… 정착까진 ‘갸우뚱’

청년, 지역의 내일을 만들다

최신 기사 2025.06.27. 전문가 “마약 중독도 질병… 회복 중심 제도·인프라 확충이 열쇠”

중독의 끝에서, 다시 삶을 잇다

최신 기사 2024.11.08. 걷다 보니 가을로 물들었고 멈춰서 보니 왕의 곁이었다

최신 기사 2025.01.04. 38년 딸 간병하다 살해, “나쁜 엄마 맞다” 했지만…법원도, 검찰도 선처

최신 기사 2025.07.01. 초거대 생태계 쓸어담은 ‘국민 플랫폼’… AI로 새 판 짜는 카카오

최신 기사 2025.06.16. “사회 전체가 ‘육아 비용’ 부담… 공적 지원이 당연한 사회 돼야”

최신 기사 2025.07.02. 탁월한 기획·소통으로 계파 상관없이 중용… 李대통령 “제 깐부입니다”

최신 기사 2025.04.23. ‘도파민 저수지’에 가짜뉴스 범람… 저작권 눈감은 조회수 장사

최신 기사 2025.08.04. “방위비 협상서 주한미군 재배치는 美에 더 손해라는 것 알려야”

최신 기사 2025.08.03. 트럼프 압박에 핵으로 위협한 러시아 전 대통령

최신 기사 2025.07.26. 정동영 “쉼 없이 두드리면 열린다”…북한의 ‘침묵의 벽’ 열릴 수 있을까

최신 기사 2025.08.07. 역하기도 사랑스럽기도… 우리는 한 덩이 치즈일지도

최신 기사 2024.11.09. ‘마리우폴에서의 20일’, 눈 감지 않고 고개 돌리지 말고 봐야하는 이유

최신 기사 2025.02.24. 너도나도 ‘카톡 공보방’ 여는 與… 선거용 길닦기냐, 각자도생이냐

최신 기사 2025.08.02. ‘의대 불패’만 남긴 집단 휴학…더 큰 문제는 교육의 질

숲은 희망이다

최신 기사 2025.06.01. 세상을 넓고 깊게 되돌아보기, 대하소설 읽는 시간

최신 기사 2025.03.28. 깨어나라, 나의 라이딩 본능… 달려 보자, 자전거 성지 ‘천호’

최신 기사 2025.07.18. 여름엔 동네 피서죠…서울 곳곳이 도심 속 워터파크

최신 기사 2025.08.08. 아이 학습 능력, 외가 쪽 영향 크다

최신 기사 2025.08.08. ‘즐거운 편지’, 8월의 추억이 되었지… 느린 편지, 1년 후 낭만이 되겠지

최신 기사 2025.01.04. “처음이니까 괜찮아”, 부모도 아이도 ‘슬기로운 1학년’

최신 기사 2025.07.08. “국가가 책임지는 ‘공적 입양’ 시작… 입양기록관 설립 필요”

최신 기사 2025.06.27. 소라를 닮았네… 한반도 최남단 ‘작은 보물’

마음의 쉼자리 - 종교와 공간

최신 기사 2025.08.02. 尹 세번째 체포영장 집행도 실패...대면조사는 불가능할까

최신 기사 2025.02.05. 부족한 예산·옥죄는 규제… 한국, 공허한 ‘AI 3대 강국’의 꿈

딥시크 충격 AI전쟁 어디로 가나

최신 기사 2025.08.09. 음악을 즐길 줄 모르는 사람 ‘이것’ 없기 때문

최신 기사 2025.08.01. “겨털, 더러워” 속옷 화보 싸늘한 여론… 男아이돌 제모 언제부터 ‘의무’가 됐나

최신 기사 2025.05.08. “이주민 인력 정책 ‘노동허가제’로 바꾸고, 비자 완화해 정착 유도”

거버넌스 바꿔야 기업·주주가 산다

최신 기사 2025.02.01. 사랑하라, 한번도 상처받지 않은 것 처럼… 나를 잃고 나는 걸었네

최신 기사 2025.07.22. 이보다 좋을 수 없는 전북 현대, 공식전 22경기 무패갈까

K 스마트팜, FTA 파고를 넘다

2030 새 대통령에게 바란다

최신 기사 2025.06.19. “가상자산, 선택 아닌 필수… 제도화는 ‘언제’ 아닌 ‘어떻게’의 문제”

[기고] 아이들은 여름을 뚫고 자란다 / 손연기 한국청소년활동진흥원 이사장

[자치광장] 조달청 개혁하면 나랏빚도 갚는다 / 박강수 서울 마포구청장

[한기호의 서로서로] 인문 강국으로 가는 길 / 한기호 한국출판마케팅연구소 소장

[길섶에서] 플라스틱에도 트럼프! / 박성원 논설위원

[지방시대] 열린 청사보다 열린 지사가 먼저다 / 남인우 전국부 기자

[세종로의 아침] 변덕스러운 정책, 흔들리는 신뢰 / 이영준 경제정책부 기자(차장급)

9일 경기도 광주시 나눔의집에서 열린 ‘2025년 일본군 위안부 피해자 기림의 날’ 기념식에서 지난해 별세한 박옥선 할머니와 올해 별세한 이옥선 할머니의 흉상이 세워져 있다.온라인뉴스팀

