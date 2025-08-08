내란 특검 “조경태 외 의원 조사 요청”… 이상민 구속적부심

이미지 확대 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞둔 이상민 전 행정안전부 장관이 지난달 31일 오후 내란특검이 위치한 서울 서초동 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 뉴스1

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 조은석 특검팀(내란 특검)은 오는 11일 예정된 조경태 국민의힘 의원의 소환조사 외에도 복수의 국회의원들에게 참고인 신분으로 출석 요청을 했다고 밝혔다.박지영 특검보는 8일 정례브리핑에서 “당을 불문하고 국회 계엄 해제 의결 관련 부분을 전방위로 조사할 예정”이라면서 “이미 알려진 조 의원 외에도 더 있을 수 있다”고 밝혔다.특검팀은 최근 국회 계엄 해제안 의결 방해 의혹 관련 수사를 이어가고 있다. 앞서 우원식 국회의장과 김민기 국회 사무총장, 계엄 당시 국민의힘 소속이던 김상욱 더불어민주당 의원 등도 불러 참고인 조사를 진행했다.특검은 추가 공지에서 추경호 전 국민의힘 원내대표 관련 “소환조사 계획은 현재로서는 없다. 특검법에서 수사 대상으로 정한 ‘국회 표결 방해 시도 행위’(특검법 제2조 1항 3호) 관련 수사 진척이 이루어진 후에 관련해 피고발인 등의 소환조사 여부 및 일정을 검토할 수 있다”라고 설명했다. 추 전 원내대표는 계엄 당일 윤 전 대통령과 통화했는데, 이를 두고 국민의힘 소속 의원들이 계엄 해제 표결에 불참하도록 지도부 차원에서 방해한 것 아니냐는 의혹이 제기된 상태다.‘내란 가담자’ 수사와 관련해선 한덕수 전 총리 2차 소환 시기를 묻는 취재진의 질문에 박 특검보는 “압수수색이 이뤄진 것이 (기간이) 조금 되긴 했는데 분석 작업도 있고 참고인 조사가 이상민 전 행정안전부 관련 조사와 겹치는 부분이 있다”면서 “계속 조사가 이뤄지고 있다”라고 답변했다. 이어 “한 전 총리 측과 (소환 일정을) 조율하고 있지는 않다. 이번 주말에는 부르지 않는다”고 덧붙였다.내란 특검은 이날 이 전 장관의 구속적부심사 재판부에 파워포인트(PPT) 85쪽과 의견서 110쪽을 제출했다. 구속적부심은 피의자에 대한 구속이 적법한지, 구속을 계속할 필요성이 있는지를 법원이 심사하는 절차다. 재판부는 심문을 통해 구속요건 충족 여부, 증거인멸 및 도주 우려 등을 고려해 구속을 이어갈 지 여부를 판단하는데, 심문 종료 후 24시간 이내 석방 여부를 결정해야 한다.특검은 이에 앞서 이 전 장관의 구속영장 기한을 연장한 상태다. 박 특검보는 “이 전 장관에 대해서는 전날 저희가 법원에 구속기간 연장을 요청해서 오는 19일까지로 연장됐다. (이 전 장관의) 적부심 청구로 구속기간은 아마 더 연장될 것으로 생각한다”고 말했다. 구속적부심이 청구되면 법원 결론까지 수사기관의 조사는 중단된다. 그 기간은 구속 기간에 산입되지 않는다.이 전 장관의 구속 연장 배경에 대해 박 특검보는 “영장이 발부된 이후 본인 조사가 이뤄졌고, 조사를 바탕으로 추가로 확인해야 할 것이 있다. 다른 국무위원 조사가 이뤄지고 있는데 이 전 장관의 혐의와 관련이 있는 부분이 있어 추가 조사가 진행되고 있다”고 했다. 그러면서 “이 전 장관에 대한 추가 소환이 있을 것”이라며 “구속적부심사 결론이 나면 이후 추가 소환을 해서 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.고혜지 기자