“윤석열 파면 감사” 게시 가맹점주…이번엔 ‘세월호 참사 추모’ 게시했다가 폭행 당해

점주 폭행 신고에 경찰 수사

‘세월호 참사’를 추모하는 문구를 가게 전광판에 노출한 치킨 프랜차이즈 가맹점주가 손님으로부터 폭행당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 이 가맹점주는 앞서 윤석열 전 대통령 파면 감사 문구와 이재명 대통령 당선 축하 문구를 내걸어 화제가 된 바 있다.8일 인천 남동경찰서에 따르면 지난달 28일 오후 11시께 남동구 구월동 한 치킨 프랜차이즈 음식점에서 50대 업주 A씨가 40대 남성 손님 B씨로부터 폭행당했다는 신고가 접수됐다.A씨는 당시 B씨와 가게 전광판에 노출한 ‘세월호 평생 기억하겠습니다’라는 문구와 관련해 언쟁하다가 폭행당했다고 주장한 것으로 알려졌다.A씨가 병원에서 발급받은 상해진단서를 보면 타인의 폭행으로 폐쇄성 안와성 골절과 볼 찰과상을 입었다고 돼 있다.경찰은 향후 양측을 불러 사실관계를 조사할 예정이다.A씨는 앞서 지난 4월 전광판에 ‘피청구인 윤석열을 파면한다. 국민 여러분 감사합니다’라는 문구를 표출했다가 본사로부터 경고를 받았고 이후에는 ‘제21대 대통령 이재명 당선’이라는 문구를 내걸었다고 계약 해지 가능성을 통보를 받았다. 논란이 정치권으로까지 번지자 본사는 이를 철회했다.강남주 기자