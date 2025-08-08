‘VIP 격노’ 인정 조태용·임기훈, 해병특검 2차 소환 조사

이미지 확대 조태용 전 국가안보실장이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 임기훈 전 국방비서관이 8일 서울 서초구 순직해병특검팀에 참고인 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

‘VIP(윤석열 전 대통령) 격노’를 목격했다고 2년 만에 밝힌 조태용 전 국가안보실장과 임기훈 전 국방비서관이 8일 채해병 특검에 재출석했다.이명현 특검팀은 이날 오전 조 전 실장을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로, 임 전 비서관을 참고인 신분으로 소환했다. 두 사람은 같은 날 나란히 소환됐지만 대질 신문은 없을 예정이다.임 전 비서관은 이날 오전 9시 20분쯤 서울 서초동 특검 사무실에 들어가면서 ‘대통령이 해병대 수사단의 조사 기록 회수를 지시했나’, ‘대통령이 임성근 전 사단장을 혐의자에서 제외하라는 등 구체적으로 지시했나’ 등의 취재진 질문에 대답 하지 않았다. 그는 ‘언론에 한 말씀 부탁드린다’는 취재진 말에 “수사기관에 (말하겠다)”라고 말하고 조사실로 향했다.임 전 비서관은 수사외압 의혹이 불거진 2023년 7월 대통령실 수석비서관 회의에서 윤 전 대통령에 해병대 수사단의 채상병 사건 초동조사 결과를 보고한 인물이다.조 전 실장은 오전 9시 40분쯤 특검에 출석하면서 ‘윤 전 대통령이 어떤 지시 내렸는지, 수사 외압이 있었다고 볼 수 있는지’라는 취재진의 질문에 “올라가서 사실대로 다 얘기하겠다”며 “진실에 입각해서 제 기억을 가지고 사실대로 진술하겠다”고 답했다. ‘과거 국회에서는 윤 전 대통령의 격노가 없었다고 부인했는데 특검에서 진술을 번복한 이유가 무엇인지’라는 물음에는 “성실히 조사받겠다”고 말했다.앞서 임 전 비서관은 지난달 25일, 조 전 실장은 지난달 29일 각각 조사를 받았다. 임 전 비서관는 이제까지 국회와 법정 등에서 “안보 사안”이라며 진술을 거부하다가, 지난 특검 조사에서 윤 전 대통령이 이종섭 전 국방부 장관을 크게 질책했다는 취지로 진술했다. 조 전 실장은 조사에서 ‘수석비서관회의에서 윤 전 대통령의 격노를 들었다’는 내용의 진술을 한 것으로 알려졌다.특검은 이들이 지난 조사에서 윤 전 대통령의 격노를 인정하는 진술을 한 만큼, 이날 조사에서 조 전 실장과 임 전 비서관에게 당시 채상병 사건 이첩을 보고한 후 윤 전 대통령의 반응, 윤 전 대통령의 당시 구체적인 지시사항, 기록 회수가 진행된 경위와 윤 전 대통령의 관여 정도 등을 캐물을 것으로 전망된다.고혜지 기자