고리원자력본부, 한수원 지원사업 공모 ..총 85억규모

이미지 확대 고리원자력 본부 전경.

한국수력원자력 고리원자력본부는 2026년도 한수원 지원사업 공모를 오는8일부터 다음달 8일까지 진행한다고 7일 밝혔다.한수원 지원사업은 법률에 의거 한국수력원자력이 발전소 인근 지역의 경제 활성화와 환경개선, 복지향상, 문화진흥 등을 위해 자기자금으로 시행하는 사업이다. 2026년도 공모 금액은 총 85억원이다.고리원자력본부는 효과적이고 주민이 체감할 수 있는 사업을 발굴하기 위해 공모를 진행하며, 올해부터는 온라인 접수와 방문 접수도 받아 지역 주민들의 접근성과 편의성이 크게 향상될 전망이다.사업공모 신청은 고리원자력본부 홈페이지(www.khnp.co.kr/kori/index.do)나 기장군청 홈페이지(www.gijang.go.kr)에서 할 수 있다.고리원자력본부는 이를 위해 오는 14일 오후 2시 부산시 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 설명회를 개최할 예정이다.구형모 기자