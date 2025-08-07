휴가객 끌어당기는 강원관광재단

여름 관광상품 잇달아 선봬

8~10일 홍천 오감자 페스타

명산 인증 챌린지 경품 2배↑

이미지 확대 강원관광재단은 지난 2일 태백 오로라파크에서 ‘별빛 요가’ 프로그램을 운영했다. 강원관광재단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원관광재단이 여름 관광상품을 잇달아 내놓으며 휴가객 유치에 힘을 쏟고 있다.강원관광재단은 홍천군과 함께 오는 8~10일 홍천 서석면 용오름계곡에서 캠핑을 테마로 한 오-감자 페스타를 연다고 7일 밝혔다. 페스타는 막걸리 빚기, 사과 양조 시음, 친환경 공예 체험, 버스킹 공연 등으로 꾸며진다.15~16일 철원 김화읍 화강쉬리공원에서는 DMZ 바이브 페스타가 열린다. 래퍼 진가원과 김재원, 브브걸, 아스텔 등이 무대에 올라 신나는 공연을 펼치고, 불꽃놀이와 디제잉, 모터사이클 행진 등도 벌어진다.강원관광재단은 이달부터 명산 인증 챌린지 참여자를 대상으로 한 경품을 강원상품권 1만원에서 2만원으로 높였다. 이달 챌린지 명산은 태백산과 강릉 괘방산이다.강원관광재단은 늦여름 휴가객을 겨냥한 관광상품도 내놨다. 다음 달 6일 강릉 경포호수광장을 시·종점으로 경포호, 올림픽파크, 메타세콰이어길, 동해대로 등을 도는 경포트레일런이 열린다. 코스는 11㎞와 20㎞로 나뉜다. 경포트레일런은 강릉시가 공동주최하고 사단법인 강릉바우길이 후원한다.앞선 지난달 말부터 강원관광재단이 각 시군과 협력해 연 운탄고도1330 테마 트레일 페스티벌, 워터플레이 홍천, 강원 비건 어게인 in 화천에서는 관광객들이 다양한 프로그램을 즐기며 더위를 식혔다.최성현 강원관광재단 대표이사는 “더 많은 휴가객을 유치하기 위해 다른 지역과 차별화한 여름 관광상품을 만들었다”며 “앞으로도 시군을 비롯한 유관기관과 협력하며 시기별, 지역별 관광 콘텐츠를 발굴해 운영하겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자