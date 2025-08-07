서울 아파트 단지서 흉기로 지인 살해한 30대 남성 체포

이미지 확대

서울 마포구 아파트 단지 앞 대로변에서 지인을 흉기로 살해한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 서울 마포경찰서는 30대 남성 A씨를 살인 혐의로 체포해 조사하고 있다고 7일 밝혔다.A씨는 지난 6일 오후 10시 50분쯤 서울 마포구 마포세무서 앞 교차로 인근의 한 아파트 단지 앞 대로변에서 지인인 30대 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.A씨는 B씨와 당시 인근 고깃집에서 함께 식사했다. 이어 식당 밖으로 나온 두 사람은 다툼을 벌인 것으로 조사됐다. 이 과정에서 A씨가 B씨에게 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다. B씨는 식당에서 약 300m 떨어진 한 아파트 단지 앞 대로변까지 달아났고, A씨는 B씨를 쫓았다.당시 인근에서 다른 사건을 수사 중이던 경찰은 무전을 듣고 현장에 출동했고, 5분 만에 A씨를 검거했다. B씨는 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 범행 과정에서 A씨도 본인이 사용한 흉기에 손을 다쳐 병원으로 이송돼 치료받고 있다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사한 후 구속영장을 신청할 예정이다.박효준 기자