“바람 피웠지?” 취한 남편 ‘중요부위’ 절단…사위도 도왔다

이미지 확대 남편 중요 부위 절단 혐의 아내·사위, 구속심사 2일 오후 인천 미추홀구 인천지방법원에서 남편의 중요 부위를 흉기로 절단해 살해하려 한 혐의를 받는 50대 아내와 30대 사위가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.08.02. 뉴시스

이미지 확대 남편 중요 부위 절단 혐의 50대 아내, 구속심사 2일 오후 인천 미추홀구 인천지방법원에서 남편의 중요 부위를 흉기로 절단해 살해하려 한 혐의를 받는 50대 아내와 50대 아내가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.08.02. 뉴시스

이미지 확대 남편 중요부위 절단한 아내 범행에 가담한 사위 구속심사 남편의 신체 중요 부위를 절단한 50대 여성의 범행에 가담한 30대 사위가 2일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어서고 있다. 2025.8.2 연합뉴스

외도를 의심해 남편의 중요 부위를 자른 50대 아내와 범행에 가담한 사위가 구속돼 검찰에 넘겨졌다.인천 강화경찰서는 살인미수 혐의로 A씨(57)를, 존속살해미수 혐의로 A씨의 사위 B씨(30대)를 각각 구속 송치했다고 7일 밝혔다.이들은 지난 1일 오전 1시쯤 인천 강화군의 한 카페에서 A씨의 남편 C씨(50대)를 흉기로 공격한 혐의를 받는다. A씨는 남편의 얼굴과 팔을 여러 차례 찌른 뒤 중요 부위를 절단해 살해를 시도한 것으로 조사됐다.B씨는 피해자를 끈과 테이프로 결박하는 등 범행에 직접 가담했다. C씨는 당시 술에 취해 잠들어 있었으며, 별다른 저항은 하지 못한 것으로 전해졌다.피해자는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 수술을 받았고, 생명에는 지장이 없는 상태다.A씨는 경찰 조사에서 “남편의 외도가 의심됐다”고 진술했으며, B씨는 “장모의 지시에 따라 행동했다”며 일부 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.경찰은 현장에서 A씨를 긴급체포한 뒤, 피해자 진술 등을 토대로 B씨도 뒤늦게 체포했다.김유민 기자