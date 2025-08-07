‘청년 정조대왕·혜경궁 홍씨·퇴계’ 뽑는다…정신세계, MZ 세대 가교 역할

이미지 확대 퇴계 이황

이미지 확대 영조

역사 인물의 정신세계 등을 본받아 실천하는데 가교 역할을 청년 역사인물이 선발된다.퇴계학진흥회는 퇴계학연구원과 함께 오는 9~10일 이틀간 경북 안동 도산서원선비문화수련원에서 ’제2회 전국 고교생 퇴계학 토론대회‘를 개최한다고 7일 밝혔다. 토론 주제는 퇴계(1502~1571) 선생이 소망한 ‘선한 사람이 많은 세상’(所願 善人多)이다.진흥회 등은 이번 대회를 통해 퇴계 선생의 말과 글, 삶에서 마음 챙김·자기 돌봄·사람다움 등 ’경건한 집중력‘을 배우고 익히려는 젊은 퇴계를 발굴하기로 했다. 전국 16개 학교의 학생 36명이 참가하는 대회에서 최우수상 1명(교육부장관상), 우수상 2명(교육감상·도산서원상), 장려상 3명(퇴계학진흥회상·퇴계학연구원상 등) 등 6명의 ’2025년 청년퇴계‘를 선발할 계획이다.진흥회는 2028년에는 5년간(2024~2028년, 매년 6명씩) 수상자 30명이 모두 함께 참여하는 ’청년퇴계 양선단(가칭)‘을 출범시켜 퇴계 선생과 MZ세대를 잇는 가교 역할을 맡길 계획이다.경기 화성시와 화성문화관광재단은 오는 8일 동탄복합문화센터에서 ‘2025 정조대왕 및 혜경궁 홍씨 선발 대회’를 개최한다. 이를 위해 지난달 30일까지 20세 이상 화성시민 등을 대상으로 참가 신청을 받았다.재단은 참가 신청자들을 대상으로 배역을 수행할 수 있는 역량 및 소통 능력, 배역의 이미지 적합성 등을 평가해 정조대왕역 1명, 혜경궁 홍씨역 1명을 최종 선정할 예정이다. 최종 선발된 2명은 오는 27~28일 화성시 정조1로 정조효공원에서 열리는 올해 정조효문화제 및 정조대왕능행차 때 정조대왕 및 혜경궁 홍씨 역할을 하게 된다. 아울러 문화제 전까지 각종 관련 홍보 활동 및 이벤트 등에 참여하게 된다.안동 김상화 기자