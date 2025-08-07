부산도시공사, 지방공기업 경영평가 4년연속 ‘우수’ 등급

이미지 확대 부산도시공사 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산도시공사는 행정안전부에서 주관하는 2025년 지방공기업 경영평가에서 전국 지방개발공사 중 ‘나’등급(3위/15개)의 우수등급을 4년 연속으로 달성했다고 7일 밝혔다.경영평가는 전국의 지방공공기관을 대상으로 지난 1년간의 경영 전반에 대한 실적을 분야별 전문가들이 종합 평가 제도다.올해는 전국 총 281개 지방공공기관 대상으로 경영관리와 경영 성과 등의 분야와 20여개 세부지표로 세분화하여 평가가 진행되었으며 저출생·지방소멸 대응 노력, 디지털·혁신 경영,재무 건전성 부문 등의 지표가 강화되었다.공사는 전년대비 ▲매출액, 당기순이익 4년 연속 상승을 통한 재무적 지표 성과 개선 ▲입주민 수요를 고려한 생활 밀착형 BMC주거복지ON(溫) 사업 확대 시행 ▲저출생·지방소멸 대응을 위한 럭키7하우스, 청년모두가(家) 사업 시행 ▲데이터기반행정 활성화 및 인식 확산을 통한 행안부 데이터기반행정 실태점검 ‘최고등급’획득 ▲지역경제 활성화를 위한 BMC 동반성장 상생펀드 300억 조성 ▲대내외 이해관계자 중심 지속가능보고서 발간 등을 통한 ESG경영 등을 인정받은 점이 우수 기관 선정에 기여했다고 설명했다.구형모 기자