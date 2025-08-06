‘임산부·다자녀’ 배려 확대…상반기 40만명 열차 이용

코레일, 할인 열차 확대·할인율 차별화로 부담 완화

이미지 확대 코레일이 임산부와 다자녀 가정에 대한 할인 제도를 확대하면서 올해 상반기 열차 이용객이 역대 가장 많은 40만명에 달했다. 코레일 사옥과 KTX. 서울신문 DB

임산부와 다자녀 가정에 대한 할인 제도가 확대되면서 올해 상반기 열차 이용객이 급증한 것으로 나타났다.6일 코레일(한국철도공사)에 따르면 임산부·다자녀 가정이 대상인 ‘맘 편한 코레일’과 ‘다자녀 행복’ 상품을 통해 40만명이 혜택을 받았다. 코레일은 2015년부터 맘 편한 코레일과 다자녀 행복 할인 제도를 운영하고 있다.임산부에게 열차 운임을 40% 할인하는 맘 편한 코레일은 전년(4만 7000명) 대비 5배 이상 증가한 26만 4000명이 이용했다. 임산부의 열차 이용 편의를 위해 할인 대상 열차를 KTX 특실에서 KTX 일반실과 새마을·무궁화호 등 일반열차까지 확대(40% 할인)했다.두 자녀 이상 가족이 함께 KTX를 이용하면 운임을 할인하는 ‘다자녀 행복’은 상반기에 13만 4000명이 이용해 1년 전보다 2배 정도 늘었다. 코레일은 지난해 자녀가 많을수록 할인율을 높여 두 자녀는 운임의 30%, 세 자녀 이상은 50%로 할인율을 확대했다.코레일은 주말 등 열차 수요가 집중되는 시간대에 KTX와 일반열차에 임산부·다자녀 회원 전용 좌석을 운영하는 등 열차 이용 편의를 강화할 계획이다.이민성 코레일 고객마케팅단장은 “임산부와 다자녀 가정이 부담 없이 철도를 이용할 수 있도록 출산 장려 제도를 자체적으로 운영하고 있다”며 “철도 공기업으로서 저출생 위기 극복을 위한 정책을 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자