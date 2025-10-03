정치 북한 [포토] 北 당 창건 80주년 경축 국가미술전람회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/10/03/20251003800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-03 10:53 입력 2025-10-03 10:53 1/ 6 이미지 확대 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 조선중앙통신 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 조선중앙통신 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 조선중앙통신 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 조선중앙통신 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한은 노동당 창건 80주년을 맞아 지난 2일 조선미술박물관에서 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2025.10.3 조선중앙통신 홈페이지 캡처 북한은 지난 2일 조선미술박물관에서 노동당 창건 80주년 경축 국가미술전람회를 개막했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지