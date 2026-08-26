정치 [포토] ‘법무부 떠나는’ 정성호 법무부 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/26/20260826800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-26 17:18 입력 2026-08-26 17:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 법무부 떠나는 정성호 법무부 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식이 끝난 뒤 연단에서 내려오고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 인사하는 정성호 법무부 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식에서 이임사를 한 뒤 인사하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이임식 마친 정성호 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식이 끝난 뒤 취재진과 질의응답하기 위해 이동하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이임식 참석한 정성호 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에 참석해 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이임사 하는 정성호 법무부 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에서 이임사를 하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 꽃다발 받은 정성호 법무부 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에서 꽃다발을 받고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 법무부 떠나는 정성호 법무부 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식이 끝난 뒤 대강당을 떠나고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 정성호 법무부 장관, 이임식 마치고 직원들과 함께정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식이 끝난 뒤 직원들과 함께 박수를 치고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 이미지 확대 이임식 마친 정성호 장관정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식을 마친 후 기자들을 만나고 다시 청사로 이동하고 있다. 2026.8.26 연합뉴스 정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식이 끝난 뒤 연단에서 내려오고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지