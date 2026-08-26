[포토] ‘법무부 떠나는’ 정성호 법무부 장관

“열 39.4도까지는 견뎌라” 유명 한의사 발언에 ‘발칵’…“사람잡는다” 의사들 비판

“이봐~미국인 꼬마”가 “우리 딸” 됐다…한국서 인정받은 ‘최초의 외국인 해녀’

中유학생 살인 용의자, 범행 직후 여장한 채 돌아다녔다…화장실서 옷 갈아입고 귀가

“女화장실서 비명”…휴지에 화합물 뿌리고 ‘불법촬영’ 20대 사회복무요원 징역 8개월

‘이혼 3번’ 女배우, 동료 男배우와 재혼설에…“남녀 사이” 입 열었다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

정회하 기자 장윤기 사건 둘러싼 경찰 내부 진실공방…칼끝은 지휘부로

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

정연호 기자 “제 손으로 아이들 숨 끊어야”… 여우고개 백골 자매 비정한 천륜

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 “산후조리원비 냈다면 필독”… 억대 연봉자도 세금 돌려받는 ‘출산 세테크’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 우리의 현존은, 무한한 복제와 영원한 과거의 반복일지도

오경진의 폐허에서 무한으로

도쿄 명희진 특파원 드래곤볼·원피스·귀멸 키운 日 ‘소년점프’…만화 대국도 100만부 무너졌다

글·사진 박상준 여행작가 기도, 나를 기다리는 쉼… 한 줌의 고요가 내려앉는다

윤창수 전문기자 美영부인 두문불출, 백악관 대변인 사임 뒤에 그녀가?

워싱턴 임주형 특파원 기어이 ICC소장 제재한 트럼프…‘국제형사정의’ 시험대 올랐다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 짧은 오르막과 내리막 반복… 남산 달리며 ‘서브3’ 꿈꾼다

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

반영윤·박효준 기자 ‘낀세대’ 중장년 돕는 기본법 발의…“소외된 중장년에 빚 갚을 차례”

전남광주 서미애 기자 “대학은 미래 산업의 심장… AI로 지역 운명 바꿀 청년 키운다”

김지예 기자 불심에서 피어난 ‘철의 불꽃’…한국 철강 최초 기록 쓴 동국제강

유용하 과학전문기자 나이 들수록 ‘깜빡깜빡’ 하는데…말솜씨가 좋아진 이유는 뭘까

박현진 문화체육부 전문기자 토미존수술에 루게릭병까지…병명에 야구스타만 쓰는 까닭

유용하 과학전문기자 외로우면 왜 술이 늘까…‘고립’이 뇌 음주 회로 켠다

세종 강주리 기자 내년부터 세금·돌봄도 AI 상담…‘AI 정부’ 뭐가 달라지나

권훈 문화체육부 전문기자 핀에 붙을수록 힘내는 서교림… 티에서 그린까지 강한 김민솔

[세종로의 아침] 7세가 ‘비문학 독해’ 문제집 푸는 나라 / 김소라 온라인뉴스부 차장

[서울광장] 조헌·영규·윤선각의 협력 정신을 생각한다 / 서동철 논설위원

[열린세상] 빅테크 기업들이 빼앗는 것 / 정지우 변호사·작가

[노명우의 알고리즘 밖에서] 다성적 긴장의 지휘자는 어디에 있나 / 노명우 아주대 경제정치사회융합학부 교수

[기고] K 소비재, 수출 4강 향한 새 성장동력으로 / 강경성 KOTRA 사장

[정지욱의 창가에서 바라 본 영화] 젊은 문화예술인들이 안전한 세상이 되길 기도하며 / 정지욱 영화평론가

[길섶에서] 뼈말라 / 박상숙 논설위원

[서울광장] “챙긴 돌이 정 맞는다… 너는 뒤로 빠져라” / 홍희경 논설위원

정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사 대강당에서 열린 이임식이 끝난 뒤 연단에서 내려오고 있다.온라인뉴스부

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