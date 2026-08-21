李대통령 “한국, 청렴도만 31위 부끄러워…부패 청산엔 여야 없어”

李, 제1차 반부패정책협의회 주재

“원칙 갖고 예외 없이 부패 처리”

이미지 확대 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국민주권정부 제1차 반부패정책협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 청렴도 31위 언급, 부끄러운 수준 지적

공공 투명성·공직 청렴성 강화 필요 강조

부패 청산엔 여야 없고 예외 없는 정리 주장

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이재명 대통령은 21일 “대체불가 대한민국으로 나아가기 위해서는 국내 질서가 매우 합리적이고 공정해야 한다”며 “이것이 반부패 정책의 핵심 목표”라고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 ‘국민주권정부 제1차 반부패정책협의회’에서 “2025년 기준 대한민국의 청렴도가 31위다. 다른 건 다 10위권 안인데 청렴도만 31위인 것은 부끄러운 일”이라며 이같이 말했다. 정부의 부패 방지 대책을 종합적으로 추진하기 위한 반부패 관계기관 장관회의인 반부패정책협의회는 이 대통령 취임 후 이날 처음 열렸다.이 대통령은 “경제 규모와 국력이 커질수록 공공 부문의 투명성과 공직사회의 청렴성은 더 엄격한 기준으로 요구된다”며 “국민들의 눈높이는 높아지고 있는데 과거부터 있던 일이라거나 관행이라는 핑계로 눈 감고 있던 부분은 없는지 잘 살펴봐야 한다. 혹시 그런 부분이 있다면 즉시 시정해야 한다”고 말했다.그러면서 “최근에 많이 문제 되고 있는 토착 세력들의 이권 개입, 민간 부문에도 여전히 깊게 뿌리내리고 남아 있는 부패, 그리고 많이 좋아졌지만 잔존하고 있는 정치권의 부패도 청산해야 한다”고 지적했다. 또 “부패 청산에는 여야, 네 편 내 편이 있을 수가 없다”며 “명확한 원칙을 가지고 예외 없이 공정하게 엄정하게 정리해 나가야 한다”고 덧붙였다.이 대통령은 “공정하고 투명하고 예측 가능하고 합리적인 사회는 합리적 경쟁을 가능하게 만든다”며 “합리적 경쟁을 통해서 국민들이 가지고 있는 역량과 기회, 자원들을 매우 효율성 있게 만들어준다”고 짚었다.강동용 기자