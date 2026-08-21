李대통령, 통상본부장에 박정성 차관보·소방청장에 최용철 現차장 임명

靑 “박 본부장, 30년 가까이 핵심 보직 거쳐”
“최 청장, 구조 현장과 정책 부서 두루 거쳐”
이재명 대통령은 21일 산업통상부 통상교섭본부장에 박정성 산업부 통상차관보를, 소방청장에는 최용철 소방청 차장을 각각 임명했다.
박 신임 본부장은 산업부 무역투자실장과 통상차관보 등을 지내며 30년 가까이 통상·무역정책 분야 핵심 보직을 두루 거친 관료다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 박 본부장에 대해 “WTO(세계무역기구) 투자원활화 협상 공동의장, 대미 관세협상TF(태스크포스) 실무수석대표 경험을 바탕으로 정교한 협상전략을 통해 복잡한 통상 현안을 풀어갈 것으로 기대된다”고 밝혔다.
이어 “대미 관세 및 투자 협상의 실무 총괄을 맡아온 인물로 급박한 대미 통상 현안 속에서 협상의 연속성을 유지하며 국익을 극대화할 적임자로 판단했다”며 인선 배경을 설명했다.
함께 임명된 최 신임 소방청장은 경기도 소방재난본부장 전담직무대리와 소방청 차장을 역임하는 등 27년 동안 일선 구조 현장과 핵심 정책 부서를 모두 거친 소방 전문가다.
강 수석대변인은 최 청장에 대해 “탁월한 현장지휘능력과 업무추진력, 풍부한 행정 경험을 겸비했으며, 소통과 화합의 합리적 리더십으로 소방청 내에서 신망도 높다”며 “국정 전 분야에서 ‘국민의 생명과 안전을 최우선’한다는 국정목표에 따라 철저한 재난 예방 및 대응 체계를 구축해 나갈 것으로 기대된다”고 전했다.
강동용 기자
세줄 요약
- 통상본부장에 박정성 차관보 임명
- 소방청장에 최용철 차장 임명
- 통상·재난 대응 전문성 강조
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