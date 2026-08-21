與, 청년 최고위원 갈등 봉합했지만…김민석·친청계 ‘불편한 동거’

전용기·권미경 지명직 최고위원 의결…친청 3인 표결 불참

김민석 “다음 전대부터 청년 선출 반영토록 당헌·당규 개정”

표결 참여 않은 친청계 “약속 지키는지 감시하며 지켜볼 것”

당 전략기획위원장엔 재선 김원이…정무조정실장엔 강위원

이미지 확대 김민석(왼쪽 세번째) 더불어민주당 대표가 21일 강원 강릉시청에서 열린 ‘강릉 최고위원회의’에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 최민희 민주당 최고위원, 허영 강원도당위원장, 김 대표, 한병도 원내대표. 뉴스1

세줄 요약 청년 최고위원 지명 갈등, 김민석 약속으로 봉합

친청계 최고위원 3명 표결 불참, 퇴장으로 반발

다음 전당대회 선출 전환 추진, 계파 긴장 지속

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김민석 대표 체제 출범 직후 청년 최고위원 지명을 둘러싸고 불거진 더불어민주당 지도부 내 갈등이 21일 일단 봉합됐다. 김 대표가 다음 전당대회부터 청년 최고위원이 선출될 수 있도록 당헌·당규 개정을 추진하겠다고 공개 약속하면서 지명직 최고위원 선임 절차가 예정대로 진행됐다. 다만 친청(친정청래)계 최고위원 3명이 지명안 의결에 참여하지 않고 퇴장하면서 계파 간 불편한 동거는 계속될 전망이다.민주당은 이날 강릉시청에서 열린 비공개 최고위원회의에서 전 의원을 청년 몫 최고위원, 권 위원장을 노동 몫 최고위원으로 지명하는 안건을 의결했다. 그러나 친청(친정청래)계인 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 최고위 표결에 참여하지 않고 퇴장했다.박성준 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 기자들이 ‘퇴장한 최고위원들이 반대 의사를 표출한 것인지’를 묻자 “그렇게 됐다고 봐야 한다”며 “나머지 최고위원들에 의해 의결됐다. 당무위원회에 인준을 요청했다”고 밝혔다.박 수석대변인은 특히 지명직 최고위원 인선이 당 대표의 권한이라는 점을 강조했다. 그는 사무총장 등 일부 당직은 최고위 협의를 거쳐 임명하지만 지명직 최고위원은 당 대표가 지명한 뒤 최고위 의결과 당무위 인준을 거치는 구조라며 “단일 집단지도체제에서 당 대표의 리더십을 확보하기 위해 당 대표에게 부여된 고유 권한”이라고 말했다.앞서 최·이·한 최고위원은 김 대표가 전날 의원총회에서 지명직 최고위원 인선을 발표하자 사전 협의가 없었다며 공개적으로 반발했다. 특히 최 최고위원은 김 대표가 전당대회 과정에서 청년 몫 최고위원을 경선을 통해 뽑겠다는 취지의 약속을 했다며 인선 재고를 요구했다.이에 대해 김 대표는 이날 인준안 의결 뒤에 진행된 공개 최고위에서 “지명직 몫을 활용해서라도 (선출 방식으로) 할 수 있으면 좋겠다는 생각을 가졌지만, 정황상 안 돼 불가피하게 (최고위원을) 지명하게 됐다”고 밝혔다.친청계도 김 대표의 약속을 고리로 한 발 물러섰지만 견제의 끈은 놓지 않았다. 최 최고위원은 “전당대회 기간에 청년 최고위원 의무 할당에 대한 논의가 있었고 김 대표가 그때 당헌 당규를 고쳐서 이후 전대에서는 청년 최고위원이 의무 할당되도록 하겠다고 약속했다”면서 “대표께서 약속하셨기 때문에 꼭 지키시도록 제가 감시하도록 하겠다”고 말했다.한편, 김 대표는 이날 당 전략기획위원장에 김원이 의원(재선·전남 목포)을 임명했다. 당 대표 정무조정실장에는 강위원 전 전남 경제부지사가 선임됐다.반영윤 기자