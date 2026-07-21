정치 [포토] 지방선거 경기도의원 선거 재검표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/07/21/20260721800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-21 15:31 입력 2026-07-21 15:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 재검표 참관하는 김은혜 의원21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 국민의힘 김은혜 의원이 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증을 참관하고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 꼼꼼하게21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증이 진행되고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 재검표 참관하는 김은혜 의원21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 국민의힘 김은혜 의원이 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증을 참관하고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 지방선거 경기도의원 선거 재검표21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증이 진행되고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 꼼꼼하게21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증이 진행되고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 투표지 검증하는 관계자들21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증이 진행되고 있다. 2026.7.21 공동취재 이미지 확대 꼼꼼하게21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증이 진행되고 있다. 2026.7.21 공동취재 21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 국민의힘 김은혜 의원이 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증을 참관하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지