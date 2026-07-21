[포토] 지방선거 경기도의원 선거 재검표

“소원 담겼는데”…청계천에 ‘풍덩’ 들어가 동전 싹쓸이 한 여성 ‘공분’

“박지성이 뭘 안다고” 발언에…박지성 “위치에 안 맞는 언행” 담담하게 받아쳤다

한혜진 살 얼마나 쪘길래…“청바지 입었는데 삼겹살처럼 불룩” 목격담

‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’

선미 만난 남성 “야~ 술 좀 따라 봐라” 황당 요구…“나잇값 해라” 분노

이혼 직후 ‘85억’ 복권 당첨된 女…전남편 “나도 돈 줘” 소송, 결과는?

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

워싱턴 임주형 특파원 ‘메인주 맘다니’ 美민주 후보의 추락…중간선거에 나비효과 불러올까

송현주 기자 한강뷰 예술가 작업실에서 놀래?…11·18일 ‘사각사각 아트플레이스’로 와!

글·사진 박성국 문화체육부 기자 1570m 고지 달리자 숨이 턱 막혀… 러너 생명줄 ‘보투막’도 곤두박질

글·사진 박상준 여행작가 곡선의 섬에서 직선의 삶을 보다

손지연 기자 가족이 경찰이면 수사는 어떻게…장윤기 사건이 드러낸 사각지대

정연호 기자 “죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마

듣는 그날의 사건현장

도쿄 명희진 특파원 대북 억제 위해 ACSA 원하는 일본… 협력 물꼬부터 터야

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 때론, 꺾이는 마음이 세상을 바꿀지니

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 계곡 불법시설 0.2%만 강제철거…“이번 여름만” 버티는 상인들

김희리 기자 김건희, 尹·도이치 주가조작 세력과 공동정범?… 다음주 첫 대법 선고 관전 포인트

도쿄 명희진 특파원 엄마는 공주, 나는 평민?…日왕실이 ‘남계 남성’ 고집하는 이유는

곽진웅 기자 여의도에서 탐냈던 김태규, 탄탄한 초선 정치인으로 ‘정석 데뷔’

윤창수 전문기자 “젊고 잘생겼다” 트럼프 질투한 이라크 총리, 중재자로

유용하 과학전문기자 하루 커피 5잔까진 심장에 괜찮다는데…에너지음료는 한 캔도 위험

김현이 기자 무급 항해사에서 참치캔 기업 인수까지…동원그룹 김재철의 ‘열성과 도전’

김경두 기자 “번 돈 없으니 세금도 없겠지”…부가세 신고 마감 앞둔 N잡러의 착각

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

박현진 전문기자 혐오 대신 치유의 언어 싹트는 그라운드 되길…배재고 사태를 바라보며

창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석·서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진 기자 훈풍 탄 K조선마저…청년 정규직은 없다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

백서연 기자 “1등 아닌 꼴찌에 박수”...아시아 최초 대전서 열리는 ‘인빅터스 게임’은 무엇?

[데스크 시각] 반도체 다음은 무엇인가 / 이경주 산업부장

[열린세상] 리센느 신드롬과 K팝의 ‘한국화’ / 임명묵 작가

[이세라의 브랜드 앤 아트] 시간을 물려주는 브랜드, 롤렉스 / 이세라 아츠인유 대표·작가·방송인

[공직자의 창] 이제는 어업도 데이터다 / 황종우 해양수산부 장관

[길섶에서] 살림살이 줄이기 / 전경하 논설위원

[씨줄날줄] 세바스티아 또는 사마리아 / 서동철 논설위원

[세종로의 아침] 급변하는 세상, 변치 않는 것의 가치 / 유용하 산업부 과학전문기자

21일 경기도 수원시 영통구 경기도선거관리위원회에서 국민의힘 김은혜 의원이 제9회 전국동시지방선거 경기도의원선거 성남시 제7선거구 선거 및 당선무효소청 건 관련 투표지 검증을 참관하고 있다.온라인뉴스부

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