해외출장 3차례 배우자 동반… 노태악, 4700만원 선관위에 반납

세줄 요약 배우자 해외출장 비용 4743만8900원 반납

2022·2024·2025년 출장분 합산 산정

국조특위서 송구 발언 뒤 국고 환원

이미지 확대 노태악 전 중앙선거관리위원장이 14일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제1차 청문회에 출석해 있다. 2026.7.14 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

노태악 전 중앙선거관리위원장이 재임 중 ‘외유성 출장 의혹’과 관련, 배우자의 해외 출장 비용 4700만원을 국고에 반납한 것으로 확인됐다.21일 선관위 등에 따르면 노 전 위원장은 최근 중앙선관위의 국외출장 배우자 동반 비용 산출 절차에 따라 배우자의 해외 출장 비용 4743만 8900원을 국고에 반납했다.2022년 출장비 1416만 4464원, 2024년 출장비 1763만 6861원, 지난해 출장비 1563만 7575원 등 총 4743만 8900원이다.노 전 위원장은 2022년 12월 호주·뉴질랜드 8박 9일, 2024년 11월 독일·에스토니아 7박 9일, 지난해 11월 덴마크·스웨덴 8박 10일 출장에 배우자와 동행했다.노 전 위원장의 출장에 배우자가 동행했다는 내용은 그간 선관위가 외부에 공개한 보고서 등에는 명시되지 않았으나, 최근 국정조사 특별위원회 등을 통해 알려졌다.노 전 위원장은 지난 1일 국회에서 열린 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’ 국조특위 전체회의에서 배우자의 해외 출장 비용에 대해 묻는 윤상현 위원장의 질의에 “바로 국고에 반납하든지 적절한 방법으로 사회에 환원하도록 하겠다”고 답했다.앞서 지난달 23일 국조특위에 출석해서는 배우자의 해외 출장 동행과 관련해 “지금까지는 전부 다 그렇게 해왔고, 그 부분에 대해 아무런 이의 제기도 없어 특별히 의문을 갖지 않았다”며 “대단히 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다.2020년 대법관에 임명된 노 전 위원장은 2022년부터 선관위원장을 겸임해오다 지난달 5일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 책임지며 사퇴했다.이정수 기자