갈 때까지 가는 與전당대회…정청래 측 “차량 파손, 후보 향한 폭력”

후보 합동연설회 후 차량 가격

정청래 타고 있던 문 찌그러져

정 “반명 입에 올리는 자가 반명”

김민석 “분열주의, 객관적 존재”

고민정 “당원과 국민이 지켜봐”

이미지 확대 의원총회 참석하는 민주당 당권주자 정청래 전 대표 더불어민주당 당 대표 후보인 정청래 전 대표가 20일 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스

이미지 확대 취재진 촬영하는 민주당 정청래 당 대표 후보 더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 20일 국회에서 열린 민주당 공명선거 실천 서약식에 참석해 최고위원 후보 기념 촬영을 취재하는 취재진을 촬영하고 있다. 오른쪽은 김민석 당 대표 후보. 2026.7.20 연합뉴스

당원과 국민들께서 지켜보고 계신다”고 썼다.

세줄 요약 정청래 전 대표 차량, 합동연설회 뒤 파손

정청래 측, 후보 향한 위협·폭력이라 유감

당권 경쟁 격화 속 후보들 공방과 우려 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 당대표 연임 도전에 나선 정청래 전 대표가 타고 있던 차량이 습격을 당한 것으로 알려졌다. 정 전 대표 측은 경찰 조사 중이라고 밝히며 깊은 유감이라고 했다.정 전 대표 측은 21일 언론 공지를 통해 “어제(20일) 오후 7시즘 전당대회 예비경선 합동연설회 후 정 전 대표 차량을 발, 도구 등을 이용해 가격해 차량이 파손되는 사건이 발생했다”고 밝혔다. 이어 “차량 내부에 탑승하고 있던 후보를 향한 위협, 폭력에 대해 깊은 유감을 표한다”고 했다.정 전 대표가 타고 있는 쪽 문이 찌그러질 정도로 발자국이 선명하다고 한다.앞서 민주당은 전날 여의도 중앙당사에서 당대표·최고위원 출마 후보 합동 연설회를 열었다. 정 전 대표는 연설회에서 “2대 1, 3대 1로 때리면 맞겠다. 그러나 그 상처를 당원들이 지켜주리라 믿는다”고 했다.정 전 대표는 이날 페이스북에도 “반명(반이재명)을 입에 올리는 자가 반명이고, 분열을 입에 올리는 자가 분열 갈라치기”라며 “반명분열주의를 입에 올리는 자가 실제 반명분열주의자”라고 썼다. 김민석 전 국무총리가 전날 연설회에서 “반명 분열주의는 심판해야 한다”고 한 데 대해 반박한 것으로 풀이된다.정 전 대표는 다른 페이스북 글에도 “뿌린 대로 거두고 말한 대로 행동한다”면서 “나는 이재명 대통령과 민주당을 지킬 테니 당원들께서 정청래를 지켜달라”고 적었다.반면 김 전 총리는 MBC 라디오에서 “저는 반명적 흐름, 분열주의가 객관적으로 존재한다고 본다”고 밝혔다. 이어 “사실은 집권 1년 차에 전당대회가 이렇게 거칠어질 이유도 없고, 더 근본적으로는 집권 1년간 ‘명청(이 대통령과 정 전 대표) 대전’이라는 얘기가 나올 필요가 없는 것”이라면서 “(이는) 지난 지도부에 문제가 있는 것이고, 그래서 지도부를 바꿔야 되는 것”이라고 했다.또 다른 당권 주자인 고민정 의원은 페이스북에 “점점 격화되고 있는 후보들 간의 언쟁을 보며 후배로서 솔직한 심정을 말씀드린다”며 “부끄럽다.김서호·김헌주 기자