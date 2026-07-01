[포토] 업무 개시한 한성숙 신임 국무총리

세줄 요약 첫 출근길, 대격변 주도국 위상 강조

AI·첨단산업 투자 확대와 규제 합리화

국민 체감 정책과 빠른 정부 실행 약속

1 / 10 이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사 집무실에서 자료를 검토하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사 집무실에서 김경인 일정행정관과 업무 관련 대화를 하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 서울 종로구 정부서울청사 집무실에서 전화 통화를 하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 청와대에서 임명장을 받은 뒤 서울 종로구 정부서울청사로 출근, 소감을 밝히고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 청와대에서 임명장을 받은 뒤 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 청와대에서 임명장을 받은 뒤 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 작성한 방명록.

한 총리는 방명록에 ‘대체불가 대한민국을 국민과 함께 이뤄가겠습니다’라고 썼다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 방명록을 작성하고 있다.

한 총리는 방명록에 ‘대체불가 대한민국을 국민과 함께 이뤄가겠습니다’라고 썼다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 걸어나오고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

이미지 확대 한성숙 신임 국무총리가 1일 동작구 국립서울현충원 현충탑을 참배한 뒤 걸어나오고 있다. 2026.7.1 연합뉴스

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한성숙 국무총리는 1일 “우리나라는 이제 대격변의 시대를 추격하던 상황에서 대격변을 주도하는 나라로 위상이 변하고 있다”고 말했다.한 총리는 이날 정부서울청사 첫 출근길에 취재진과 만나 이렇게 평가한 뒤 “정부도 여기에 맞춰서 더 발 빠르게 움직이고 필요한 정책들이 제때 실행될 수 있도록 저도 맡은 바 업무에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “AI(인공지능)와 첨단 산업에 대한 투자는 더욱 과감하게 수행하고, 혁신에 걸림돌이 될 수 있는 규제 합리화에도 적극 나서겠다”고 강조했다.그러면서 “그 성과가 국민의 삶에 스며들고 청년들의 성장과 도약의 기회로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.한 총리는 특히 “‘대체 불가 대한민국’으로 가는 상황에서 정부의 속도가 굉장히 중요하다”며 “더 빠르게 움직이는 정부가 되는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.이어 “지금은 공공과 민간의 언어가 함께 가야 하고 민간의 속도와 공공의 속도가 발맞춰야 한다. 거대한 산업정책이 동작해야 하는 시기”라며 “산업을 조금 이해하고, 짧은 시간이지만 공공의 언어를 이해했던 차원에서 정부도 한꺼번에 갈 수 있도록 하는 (것)”이라고 설명했다.또 “저는 ‘손에 잡히는’이라는 표현을 잘 쓰는데 실제로 국민의 생활에 다가가는 그런 과제들을 빠르게 (추진) 하는 것에 앞으로 집중하겠다”고 덧붙였다.이재명 대통령과의 역할 분담과 관련해서도 “대통령께서 큰 그림을 그리고 큰 메시지를 전달해 주시면, 그것을 빠르게 실행하는 것이 내각의 역할”이라고 강조했다.역대 두 번째 여성 총리로 기록되는 데 대해서는 “제가 항상 (새로운 일을) 시작할 때마다 ‘첫 번째 여성’이라는 타이틀을 많이 달았는데, 이 부분을 크게 생각하지는 않는다”며 “지금 시점에 제가 할 수 있는 위치가 됐기 때문에 됐다고 생각한다”고 말했다.이날 오전 이 대통령에게 임명장을 받은 한 총리는 이 대통령이 “지금까지 해 온 것처럼 잘했으면 좋겠다, 사람들의 기대가 있으니 거기에 맞춰 잘 해주면 좋겠다”고 당부했다고도 소개했다.한 총리는 중점 정책에 대해선 “대통령께서 강조하시고 저도 이어가야 한다고 생각하는 것은 국민의 목숨을 살리는 정부라는 말”이라며 자살 예방 정책과 관련해 “부처마다 나눠진 부분을 같이 통계적으로 보고 더 좋아지는 그런 (것을) 과제로 삼으면 좋겠다”고 설명했다.온라인뉴스부