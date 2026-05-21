靑 “한국인 2명 즉시 석방 환영…이스라엘 측 ‘한국과 관계 발전 희망’ 밝혀 ”

“우리 국민을 체포한 것 강한 유감”

이미지 확대 가자 구호선단 나포에 나선 이스라엘 해군. Reuters 유튜브 캡처

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 이스라엘 나포 한국인 2명 즉시 석방 환영

정부, 국제인도법·국민 안전 강조하며 대응

이스라엘, 한·이스라엘 관계 발전 희망 표명

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청와대는 21일 한국인 활동가가 이스라엘군에 나포됐다 풀려난 것과 관련해 “환영한다”는 입장을 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 “이재명 정부는 이스라엘이 가자지구행 구호 선박 나포 행위 통해 우리 국민을 체포한 것에 대해 강한 유감을 표한다”면서도 “다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했다.강 수석대변인은 “이재명 대통령은 어제 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호에 대해 심각한 우려를 표하고 국제인도법 관련해 국제 규범의 중요성을 다시 한번 강조했다”며 “이에 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기한 결과 이스라엘 측이 특별히 한국국민 2명은 구금시설 거치지 않고 바로 추방했다”고 설명했다.이어 “아울러 이스라엘 측은 이번 사안으로 한·이스라엘 관계가 영향 받지 않고 더욱 발전하길 희망한다고 밝혔다”고 전했다.강 수석대변인은 “이재명 정부는 국제 인권 문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해나갈 것이며 이를 위해 관련국들과의 외교적 소통도 긴밀히 이어가겠다”고 밝혔다.이 대통령은 전날 국무회의에서 한국인 활동가 2명이 나포된 것과 관련해 “이게 타당한 일이냐”라고 강하게 비판했다. 그러면서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 체포 영장 발부를 검토하라고 지시했다.이후 네타냐후 총리는 공식 성명을 내고 “이스라엘은 테러 조직 하마스 지지자들의 도발적인 구호선이 우리 영해에 진입해 가자지구에 도달하는 것을 막을 모든 권리를 가지고 있다. 하지만 벤그비르 장관이 구호선 활동가들을 대하고 다룬 방식은 이스라엘의 가치와 규범과 전혀 부합하지 않는다”고 했다.김진아·박기석 기자