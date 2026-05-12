추경호 “대구 외국인 관광객 200만 목표…TK신공항 ‘국가 주도’ 촉구”

세줄 요약 외국인 관광객 200만 명 유치 목표 제시

관광재단 복원·의료관광 투자 확대 약속

TK신공항 국가 주도 추진 필요성 강조

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보는 12일 대구 수성구 그랜드호텔에서 열린 ‘외국인 관광객 대구 유치를 위한 초청 토론회에 참석해 “외국인 관광객 200만 명 시대를 열겠다”고 관광 산업 활성화를 약속했다.

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추경호 국민의힘 대구시장 후보는 12일 “외국인 관광객 200만 명 시대를 열겠다”고 관광 산업 활성화를 약속했다. 현재 37만 명 수준인 대구를 찾는 외국인 관광객 규모를 단계적으로 늘려가겠다는 것이다. 이와 함께 대구·경북(TK) 신공항과 현 대구공항 활성화에 대한 견해도 밝혔다.추 후보는 이날 오전 대구 수성구 범어동 그랜드호텔에서 열린 ‘외국인 관광객 대구 유치를 위한 초청 토론회’에 참석해 “한국에 오는 관광객이 3000~4000만명으로 잡는데 대구 인구가 전국의 약 5%니 가장 보수적으로 잡아도 최소한 5%는 대구에 와야 한다”며 이같이 말했다.‘대구 관광을 사랑하는 모임’이 주최한 이 자리에는 관광협회·의료관광·숙박업계·마이스 분야 등 대구 관광 관련 단체 대표와 관계자 100여 명이 참석해 다양한 의견을 전했다.추 후보는 관광 업계가 요청한 대구관광재단 복원에 대해 “전적으로 공감한다”며 공약에 반영할 것을 약속했다. 그는 “조직이라는 것은 성격이 비슷한 것끼리 통폐합해야지, 문화예술과 관광을 무분별하게 합치면 (조직이) 제대로 돌아가지 않는다는 게 몇년 지나고 나서 결론이 났다”며 “조직 거버넌스를 바꾸든, 통폐합을 원점으로 돌리든 반드시 관광 인프라를 되살려야 한다”고 강조했다.그는 이어 의료관광을 대구의 핵심 경쟁력이라고 강조하며 과감한 투자를 예고하기도 했다. 2019년 비수도권 1위를 기록하며 외국인 의료관광객 3만명을 달성했으나, 예산 삭감으로 관련 업계가 위축된 만큼 이를 되살리겠다는 게 추 후보의 설명이다.추 후보는 TK 신공항 문제에 대해서는 기부대양여 방식의 현행 구조를 강도 높게 비판했다. 그는 “이재명 대통령이 광주 군공항 이전에 대해서는 국가 주도를 약속하면서 대구에는 기부대양여 방식을 그대로 적용하는 것은 명백한 역차별”이라며 “대구 한 해 살림살이가 11조 7000억 원인데, 신공항 건설에 22조가 든다고 한다. 대구 시민을 먹여 살리고 복지를 챙기는 1년 예산의 두 배에 가까운 돈”이라고 지적했다. 그러면서 “세계 어느 나라가 군사공항을 옮기는 데 지방자치단체 보고 하라고 하나”라고 따져 물었다.이 밖에도 그는 신공항 건설 사업이 오랜 시간이 소요되는 만큼 현 대구공항 활성화 방안도 필요하다는 목소리도 냈다. 추 후보는 “인구 86만명의 청주공항보다 이용객이 적은 건 문제가 있다. 청주공항이 한때 대표적인 SOC 실패 사례였다. 그 청주공항이 지금 날개를 펴고 있다”며 “항공에서는 공급이 수요를 창출하는 구조인 만큼 노선 개설과 마케팅 정책을 함께 추진하겠다”고 밝혔다.대구 민경석 기자