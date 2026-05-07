비수도권 첫 ‘도심공항터미널’ 설치…김부겸, 대구 미래 교통망 공약 발표

세줄 요약 비수도권 첫 도심공항터미널 설치 공약

대구·경북신공항 30분권 교통망 구축

도시철도 확충과 대구로패스 도입

이미지 확대 취재진 질문에 답변하는 김부겸 예비후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 7일 대구 달서구 선거사무소에서 여섯번째 공약 발표를 한 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.5.7. 연합뉴스

이미지 확대 여섯번째 공약 발표하는 김부겸 예비후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 7일 대구 달서구 선거사무소에서 여섯번째 공약 발표를 하고 있다. 2026.5.7. 연합뉴스

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 비수도권 최초로 대구에 ‘도심 공항 터미널’을 설치하는 등 미래 교통망 구축 공약을 발표했다. 대구 어디서든 대구·경북 신공항까지 30분 안에 닿을 수 있도록 하고 도시철도망을 확대해 10분 역세권을 만들겠다는 게 핵심이다.김 후보는 7일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 여섯 번째 공약 발표회를 열고 대구를 영남권 교통 허브로 키우기 위한 미래 교통망 구축 방안을 발표했다. 이와 함께 관광 지원 예산을 코로나19 팬데믹 이전 수준으로 회복시키겠다는 계획도 밝혔다.그는 또 대구·경북신공항 광역철도와 팔공산 관통 고속도로, 조야∼동명 광역도로 등을 조기 추진해 30분 국제공항세권을 조성하겠다고 공약했다. 이어 비수도권 첫 도심공항터미널 설치를 통해 신공항 이용객이 도심에서 짐을 맡기고 출국 수속까지 마칠 수 있는 ‘슈퍼 패스트트랙’ 시스템을 구축하겠다고 밝혔다.김 후보는 도시철도 3호선의 신서혁신도시 연장, 4호선 사업 조기 착수, 5호선 건설계획 확정 등을 통한 도시철도망 구축계획도 공개했다. 이를 통해 어디서든 도시철도를 10분 안에 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다는 게 그의 구상이다.4호선의 경우 당초 추진돼 온 철도차륜(AGT) 방식이 아닌 모노레일 방식으로 추진하겠다고 공언했다. 김 후보는 “도시철도 3호선과 4호선을 모노레일 방식으로 단일화하는 방안을 마련해서 소음 피해를 줄이고 노선 간 연결성과 사업 타당성을 높일 것”이라며 “대구공고 인근에서 경북대 후문으로 가는 구간은 도로 폭이 좁은데, AGT 방식으로 추진하면 여러 민원이 발생할 가능성이 높다”고 설명했다.이 밖에도 그는 ‘대구로패스’ 도입 계획도 내놨다. 이 공약이 실현되면 일반 시민은 월 4만 5000원, 청년은 월 4만원 이상이면 대구 지역 대중교통을 사실상 무제한 이용할 수 있다.김 후보는 “교통은 도시 발전의 혈관이자 동시에 시민의 삶을 보듬는 복지다”라며 “교통비 부담을 획기적으로 낮추고 미래 신산업과 시민의 행복이 함께 어우러지는 든든한 토대를 만들겠다”고 강조했다.영호남을 연결하는 달빛철도 건설과 관련한 질문에는 “국무총리 시절, 제4차 국가철도망 사업 반영에 대한 지역의 요구를 정확하게 반영했다”며 “그동안 윤석열 정부가 이 문제에 대해 비토했다고 할 만큼 관심을 안 기울였다”고 답했다.대구 민경석 기자