조응천 경기지사 출마…“나쁜 후보·이상한 후보 대안은 좋은 후보 ‘조’”

“민주당 막무가내 공천, 오만의 극치”

“국민의힘 대안도 못돼, 이길 수 없어”

“전문적 역량, 실력과 결과로 증명”

“국민의힘 단일화 없어, 반드시 완주”

세줄 요약 개혁신당 경기지사 후보 출마 선언

민주당·국민의힘 동시 비판, 단일화 거부

교통망 확충·1기 신도시 재정비 공약

이미지 확대 조응천 전 의원이 28일 국회 소통관에서 경기지사 출마 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

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개혁신당 6·3 지방선거 경기지사 후보인 조응천 전 의원이 28일 “나쁜 후보와 이상한 후보, 둘 중 하나를 골라야 하는 최악의 선택지 앞에 놓인 지방선거에서 ‘좋은 후보’ 조응천이 있다”며 출마를 선언했다. 국민의힘과의 단일화에 대해서는 “그럴 이유가 없다”며 선을 그었다.조 전 의원은 이날 국회 소통관에서 출마 기자회견을 열고 “이재명에서 김동연으로 이어진 민주당의 경기도 8년, 인구는 1300만명에서 1400만명으로 늘었고 도정 본예산은 20조원에서 40조원으로 두 배 넘게 팽창했는데 도민의 삶은 무엇이 얼마나 달라졌냐”고 물었다.조 전 의원은 “더불어민주당은 경기도민을 ‘잡아놓은 물고기’쯤으로 여기고 있다”며 “오만의 극치가 아니고서야 경기도에 연고도 없고 국회에서 정치 싸움에만 골몰했던 인물을 경기지사 후보로 내세우는 막무가내 공천을 감행하지는 않았을 것”이라며 민주당 경기지사 후보인 추미애 의원을 저격했다.국민의힘에 대해서는 “대안이 될 수 없고 이길 수도 없다는 사실을 당이 스스로 증명하고 있다”며 “아무리 출마를 권유해도 선뜻 나서는 중진 한 명 없고, 아무리 추가 공모를 해도 경쟁력 있는 후보를 찾지 못해 지금껏 공석으로 남아있다”고 말했다.그러면서 “무책임한 정치 논리에 눈이 멀어 반도체 산업단지를 경쟁력 없는 외딴 벽지로 옮기자는 집권 여당에 맞서 누구보다 소신 있게, 누구보다 전문적 역량을 발휘해 싸울 수 있는 후보는 저 조응천뿐이라고 자신 있게 말씀드린다”고 했다.조 전 의원은 “도민들에게는 더욱 촘촘하고 합리적인 교통망을 구축해 불편함 없는 일상을 보장하겠다”며 “분당·일산·평촌·산본·중동, 30만가구가 동시에 노후화되고 있는 1기 신도시에는 새로운 개발의 활력을 불어넣어야 한다”고 구상을 밝혔다.조 전 의원은 민주당 내에서 ‘친문(친문재인)·586 주류’와 맞섰던 ‘조금박해’(조응천, 금태섭, 박용진, 김해영)를 언급하며 “조금박해의 ‘조’, 조응천은 원칙과 소신으로 살았다. 실력과 결과로 모든 것을 증명하며 살아왔다”고 했다.조 전 의원은 출마 선언 후 기자들과 만나 국민의힘과의 단일화에 대해 “(국민의힘이) 당원 수가 좀 더 많다고 단일화 요구를 할 처지는 아니다”라며 “거기는 잘해봐야 2등이지만, 개혁신당은 하기 나름에 따라 1등까지도 할 수 있다고 자부한다”고 했다. 선거 완주 여부에 대해서는 “당연하다. 그 각오가 없으면 왜 나왔겠냐”라고 답했다.박효준 기자