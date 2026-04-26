김부겸 선거사무소 개소식에 인산인해…“국힘 혼내야 대구가 산다”

전·현직 의원 62명 등 5000여 명 운집

이미지 확대 김부겸 선거사무소 개소 26일 오후 대구 달서구 두류역 인근에 마련된 더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보의 희망캠프 선거사무소 개소식에서 김 예비후보가 발언하고 있다. 2026.4.26. 연합뉴스

이미지 확대 오중기·김부겸·정청래 ‘두 손 번쩍’ 오중기(왼쪽부터) 더불어민주당 경북도지사 후보와 김부겸 대구시장 예비후보, 정청래 대표가 26일 대구 달서구 선거사무소 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.26. 뉴시스

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더불어민주당 대구시장 후보로 나선 김부겸 전 국무총리가 26일 선거사무소 개소식을 열고 “이번에는 김부겸을 회초리 삼아 국민의힘이 정신 차리게 만들어달라”고 강조했다. 개소식에는 정청래 민주당 대표를 비롯한 지도부와 범여권 전·현직 국회의원 60여명 등 5000여 명이 몰려 인산인해를 이뤘다.김 전 총리는 이날 오후 대구 달서구 두류네거리에 있는 선거사무소에서 “이번에야말로 대구가 국민의힘을 혼내야 나라가 살고 대한민국 정치도 바로 서고 무엇보다 대구가 산다”며 이같이 말했다.그는 이어 “대구는 역대 대통령을 네 분이나 배출했던 도시로 ‘동네 정치’나 하는 곳이 아니다”라며 “저는 대구에서 세 번 떨어졌지만, 그래도 대구를 사랑한다. 김부겸의 대구 사랑을 이번엔 화끈하게 한 번 받아달라”고 지지를 호소했다.대구는 ‘보수의 심장’이라는 별칭이 있을 정도로 보수 정당에 대한 지지세가 강한 지역이지만, 김 전 총리의 개소식에 시민과 지지자 등 수천 명이 몰리면서 사뭇 달라진 분위기를 실감케 했다. 김 전 총리는 “현재 대구는 인구 감소와 산업 침체로 활력을 잃고, 청년들이 떠나고 있다”고 진단하며 “지금이 바로 대구를 바꿔야 할 결정적 시기”라고 강조했다.당 지도부도 대구를 향한 전폭적인 지원을 하되, 간섭은 하지 않겠다고 약속했다. 정 대표는 축사를 통해 “이번 지방선거에서 가장 가슴 졸이며 삼고초려를 한 분이 김부겸”이라며 “최고의 스타마케팅, 확실한 필승 카드”라고 목소리를 높였다.이와 함께 “대구를 위해서라면 ‘무엇이든 다 해드림 센터장’을 하겠다는 말은 변함없다”며 “로봇수도·인공지능 전환·TK 신공항 등을 여당의 이름으로 책임지고 적극 지원하겠다”고 공언했다.정 대표는 보수 지지세가 강한 지역 민심을 고려한 듯 ‘김부겸의 얼굴’로 선거를 치르겠다고도 했다. 그는 “중앙당에서 지원하되, 간섭하지 않겠다”며 “김부겸이 당 대표한테 오라고 하면 오고, 오지 말라면 오지 않고 김부겸이 원하는 대로 안성맞춤 지원·협력하겠다”고 말했다.한편, 문재인 전 대통령도 영상 축사를 통해 “김부겸은 ‘바보 노무현’처럼 꽃길을 마다하고 지역주의에 좌절해도 꺾이지 않았다. 대구분들이 이제는 김부겸을 받아달라”며 “대구가 힘을 모아주면 김부겸은 더 큰 인물이 된다. 김부겸이 대구에 더 큰 도움이 되도록 키워달라”고 힘을 실었다.대구 민경석 기자