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[포토] ‘김민석·강훈식·정청래’의 대화

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수정 2026-04-22 17:15
입력 2026-04-22 17:15
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문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거
서울시의회 바로가기
thumbnail - 문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거

김민석 국무총리(가운데)가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장과 대화하고 있다.

온라인뉴스부
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