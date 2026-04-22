정치 [포토] ‘김민석·강훈식·정청래’의 대화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/22/20260422800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 17:15 입력 2026-04-22 17:15 1/ 4 이미지 확대 대화하는 김민석-강훈식-정청래김민석 국무총리(가운데)가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장과 대화하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 기념 촬영 마친 김민석 국무총리김민석 국무총리(왼쪽 세 번째)가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등 참석자들과 기념 촬영을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 기념 촬영하는 당정김민석 국무총리(오른쪽 세 번째)가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 기념 촬영하는 당정김민석 국무총리가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장 등 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 문성호 서울시의원, ‘2026 지방자치단체 우수의정대상’수상… 의정활동 2관왕 쾌거 서울시의회 바로가기 김민석 국무총리(가운데)가 22일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 더불어민주당 정청래 대표, 강훈식 대통령 비서실장과 대화하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지