‘2억 배럴 추가 확보’ 강훈식 귀국 보고서…“국민 희생에 보답”

전략경제협력 대통령 특사 결과 브리핑

카자흐·오만·사우디·카타르 4개국 방문

“원유 3달 이상, 나프타 한 달 치 확보”

“정부가 특사단 보내서 정성 들인 건 처음”

이미지 확대 강훈식 비서실장, 대통령특사 활동 브리핑 강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 취재진 질문 답변하는 강훈식 비서실장 강훈식 비서실장이 15일 청와대 춘추관에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 마치고 취재진 질문에 답변하고 있다.

뉴시스

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강훈식 대통령 비서실장은 15일 카자흐스탄·오만·사우디아라비아·카타르 등 4개국 방문 결과와 관련해 “올해 말까지 원유 2억 7300만 배럴 도입을 확정 지었고 나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다”고 밝혔다. 중동 정세가 갈수록 악화하는 상황에서 원유·나프타 추가 확보로 에너지 수급 우려를 한시름 덜었다는 평가가 나온다.강 실장은 이날 춘추관에서 “전략경제협력 대통령 특사로 지난 7일부터 어제(14일)까지 중앙아시아 자원 부국 카자흐스탄, 중동지역 에너지 공급 국가인 오만과 사우디, 카타르 등 총 4개국을 방문해 원유와 나프타 확보 방안을 협의했다”며 이같이 말했다. 강 실장 등 특사단이 확보한 원유 2억 7000만 배럴은 경제 관련 비상조치가 없었던 지난해 기준 석 달 이상 쓸 수 있는 분량이다. 나프타 210만t도 지난해 기준 약 한 달 치 수입량에 해당한다고 한다.특히 원유 등을 호르무즈 해협과 다른 공급선으로 제공받는 성과를 낸 것으로 알려졌다. 강 실장은 “이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈해협 봉쇄와는 무관한 대체 공급선에서 도입될 예정이기 때문에 국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것으로 생각한다”고 했다.구체적으로 카자흐스탄은 세계 12위 원유 생산국으로 호르무즈 해협 봉쇄와는 무관한 경로로 수출되기 때문에 원유 수입선 다변화에 의미가 있는 국가라는 게 강 실장의 설명이다. 그는 “카자흐스탄 대통령을 직접 예방해 양국 간 에너지 협력 강화에 대한 의지를 담은 이재명 대통령의 친서를 전달했다”며 “카자흐스탄 측 정부 고위인사는 중동전쟁 이후 여러 나라에서 특사 파견 등을 하고 있지만 대통령이 예방을 직접 수락한 국가는 현재까지 한국이 유일하다고 밝혔다”고 전했다. 그 결과 카자흐스탄에서 1800만 배럴의 원유를 확보할 수 있었다는 설명이다.오만 역시 호르무즈 해협 봉쇄에서 벗어나 있는 국가로 연말까지 원유 약 500만 배럴과 나프타 최대 160만t을 공급하겠다는 약속을 받았다고 한다.우리나라의 최대 원유 수입국인 사우디아라비아로부터 한국에 최우선적으로 공급하겠다는 약속을 들었다는 것도 성과로 꼽힌다. 사우디는 6월부터 연말까지 총 2억 배럴의 원유를 우리 기업에 우선 배정하고 선적하기로 했다. 강 실장은 “우리나라가 사용하는 원유 3분의 1 이상을 공급하는 사우디로부터 지난해 수입량의 약 90%에 달하는 물량을 올해도 확보한 셈”이라며 “나프타는 지난해 연간 수입량인 50만t 공급을 요청했고 사우디 측은 국영기업을 통해 우리가 요청한 50만t을 포함해 올해 연말까지 최대한 많은 물량을 공급하겠다고 약속했다”고 밝혔다.당초 카타르는 방문 국가가 아니었지만 지난 8일 새벽 미국과 이란의 휴전 합의 소식을 접하고 긴급 방문을 추진해 성과가 났다는 후문이다. 강 실장은 “카타르 국왕을 예방하고 이 대통령의 친서를 전달했다”며 “우리 측은 호르무즈 해협이 다시 개방되는 대로 한국과 체결된 LNG 수출 계약이 적기에 차질 없이 이행되기를 희망한다는 입장을 전달했다”고 말했다. 그러자 카타르 국왕은 “한국과의 약속은 틀림없이 지키겠다. 한국이 최우선이다”라고 강조하며 이러한 신뢰의 메시지를 이 대통령에 전달해 달라고 했다고 한다.강 실장은 이번에 4개국 특사로 나선 데 대해 “에너지 위기 즉 비상경제 상황이 지속되는데도 중동 상황이 해결되기만을 바라면서 손 놓고 기다릴 수 없었다”고 이유를 밝혔다. 특히 원유 확보 공급선을 다양화한 데는 우리나라의 ‘정성’이 상대 국가를 감동시켰기 때문으로 전해진다. 강 실장은 “기업이 (원유 공급 요청을) 연락하는 경우는 있어도 정부가 특사단 보내서 정성을 들이는 경우는 처음이라고 이야기했다”고 밝혔다.강 실장은 원유와 나프타 공급 약속이 실제 완료될 때까지 면밀하게 점검하겠다고 강조했다. 그는 “언제나 정부를 믿고 정부와 함께 위기를 이겨내고 계신 국민께 감사하다”며 “정부는 정성 들여 위기 대응 성과로 국민 여러분의 참여와 희생에 보답하는 자세로 열심히 일하겠다”고 말했다.김진아·강동용 기자