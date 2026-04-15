정치 특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/15/20260415500064 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-15 10:31 입력 2026-04-15 10:31 이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회 본청 앞 계단에서 열린 특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회에서 참석자들과 구호를 외치고 있다. 2026.4.15 안주영 전문기자 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회 본청 앞 계단에서 열린 특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회에서 참석자들과 구호를 외치고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지