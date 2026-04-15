특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회 본청 앞 계단에서 열린 특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회에서 참석자들과 구호를 외치고 있다. 2026.4.15 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회 본청 앞 계단에서 열린 특수교육법 개정을 통한 선제적 장애 영유아 유보통합 시행 촉구대회에서 참석자들과 구호를 외치고 있다.안주영 전문기자