신임 지작사령관에 이상렬 3군단장 내정

비육사·학군 출신 두 번째

이미지 확대 이상렬 육군 지상작전사령관 내정자. 국방부 제공

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신임 육군 지상작전사령관에 이상렬 3군단장(육군 중장)이 내정됐다. ‘비육사’ 출신이 지작사령관 자리에 앉은 것은 남영신 전 육군참모총장 이후 두 번째로, 이들 모두 학군사관학교(ROTC) 출신이다.국방부는 13일 “이 중장을 대장으로 진급시켜 보직한다”며 “14일 국무회의 심의를 거쳐 대통령이 임명할 예정”이라고 밝혔다.이 내정자는 창원대 수학과에 입학해 ROTC 31기를 거쳐 1993년 육군 소위로 임관했다. 포병 병과로 제1포병여단장, 제21보병사단장 등을 거쳐 지난해 11월 소장에서 중장으로 진급하며 3군단장에 임명됐다. 이번 인사로 약 5개월 만에 4성 장군으로 승진했다.국방부는 “현 한반도 안보상황과 불안정한 국제안보 정세 속에서 확고한 군사대비태세를 공고히 할 작전 지휘능력과 다양한 전투훈련 경험을 갖췄다”고 설명했다.앞서 국방부는 12·3 비상계엄 당시 제1군단장을 맡았던 주성운 전 지작사령관을 지난 2월 계엄 연루 의혹으로 직무배제 했다.백서연 기자