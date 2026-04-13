신임 지작사령관에 이상렬 3군단장 내정

비육사·학군 출신 두 번째
신임 육군 지상작전사령관에 이상렬 3군단장(육군 중장)이 내정됐다. ‘비육사’ 출신이 지작사령관 자리에 앉은 것은 남영신 전 육군참모총장 이후 두 번째로, 이들 모두 학군사관학교(ROTC) 출신이다.
국방부는 13일 “이 중장을 대장으로 진급시켜 보직한다”며 “14일 국무회의 심의를 거쳐 대통령이 임명할 예정”이라고 밝혔다.
이 내정자는 창원대 수학과에 입학해 ROTC 31기를 거쳐 1993년 육군 소위로 임관했다. 포병 병과로 제1포병여단장, 제21보병사단장 등을 거쳐 지난해 11월 소장에서 중장으로 진급하며 3군단장에 임명됐다. 이번 인사로 약 5개월 만에 4성 장군으로 승진했다.
국방부는 “현 한반도 안보상황과 불안정한 국제안보 정세 속에서 확고한 군사대비태세를 공고히 할 작전 지휘능력과 다양한 전투훈련 경험을 갖췄다”고 설명했다.
앞서 국방부는 12·3 비상계엄 당시 제1군단장을 맡았던 주성운 전 지작사령관을 지난 2월 계엄 연루 의혹으로 직무배제 했다.
백서연 기자
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