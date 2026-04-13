김영록, “청년정책 총괄할 청년국 신설”

전남광주 시군구 청년기본법조례와 정책 통합해 효율성 강화

이미지 확대 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보.

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김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보는 “전남광주특별시에 ‘청년국’을 신설해, 청년정책의 실행 체계를 바꾸겠다”고 밝혔다.김 후보는 13일 보도자료를 통해 “전남광주 27개 시군구의 청년기본법 조례와 정책들을 통합해 효율성을 기하는 등 청년정책의 실행 체계를 확실하게 바꾸겠다”며 “청년재단을 설립해 청년정책의 기획과 실행, 지원과 연계, 평가를 총괄하는 플랫폼으로 삼겠다”고 강조했다.그는 청년재단을 통해 기존 지역별 청년센터들과 긴밀히 소통하고 지원함으로써, 현장과 행정이 따로 놀지 않도록 하겠다는 구상이다.이어 권역별 청년정책위원회를 구성해 청년이 원하는 정책을 제안하고 결정 과정에서 실질적으로 참여해, 가능한 것은 즉각 실행하는 시스템을 만들겠다고 덧붙였다.지역 대표 청년들과의 타운홀 미팅을 상시로 열고, 청년 활동가나 스타트업 청년들과의 만남을 정례화하는 등 소통 강화 방침도 밝혔다.김 후보는 “청년은 더 이상 정책의 대상이 아닌 정책의 주체여야 하며, 청년의 삶을 바꾸는 정치는 말이 아니라 실행이어야 한다”며 “청년이 머물고 도전하고 성장하는 전남광주특별시를 만들겠다”고 강조했다.무안 류지홍 기자