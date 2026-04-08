경선 탈락 노영민 “조직적 불법 선거운동 의혹 규명해달라” 촉구

이미지 확대 노영민 전 대통령 비서실장이 8일 국회에서 더불어민주당 충북지사 후보 경선 과정의 불법과 편법을 규명해달라는 기자회견을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 충북지사 후보 경선에서 패한 뒤 재심을 청구한 노영민 전 대통령 비서실장이 8일 당 지도부를 향해 경선 과정의 불법과 편법 의혹을 규명해달라고 촉구했다.민주당 충북지사 후보로 선출된 신용한 예비후보가 불법 선거운동을 통해 경선에서 승리했다는 주장이다.노 전 비서실장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 “이번 충북지사 경선은 공정과 정의라는 민주주의 기본 가치가 무참히 짓밟힌 전대미문의 사건”이라며 “조직적으로 왜곡된 경선을 바로잡고 붕괴된 당원 주권을 회복시켜야 한다”고 목소리를 높였다.이어 “충북 민주당의 당원명부는 2차 유출됐고, 지사 경선 과정에서 특정 후보를 위해 조직적으로 활용됐다”면서 “상대 후보 캠프 관계자가 경선 과정의 수많은 불법행위들을 경찰과 선거관리위원회에 고발하고 저희 측에 제보까지 해왔다”고 강조했다.그는 신 후보의 허위사실 유포도 주장했다.노 전 실장은 “상대 후보가 지난 3월 충북 타운홀 미팅 당시 이재명 대통령의 단순 소개 발언을 본인에 대한 정치적 신임과 지지로 왜곡해 ‘이재명 대통령, 신용한 지방시대부위원장 공개 신임 표명’이라는 문자를 도민들에게 살포했다”며 “이는 본래 발언을 견강부회해 유권자 판단을 흐리게 한 중대한 사안”이라고 지적했다.그는 “이번 재심위 결정은 민주당의 공천 시스템이 얼마나 정의롭게 작동하고 있는지를 증명하는 시험대가 될 것”이라며 “민주당 재심위원회와 지도부는 비정상을 정상으로 되돌려 달라”고 촉구했다.이와 관련 신 후보 측은 “충북 발전과 이재명 정부 성공을 위해 다 함께 손잡고 나가길 희망한다”며 “일각에서 거론되고 있는 허위사실이나 일방적 주장에 대해서는 강력하게 대처하겠다”고 밝혔다.청주 남인우 기자