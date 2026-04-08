정치 경기지사 후보 확정 관련 기자회견하는 추미애 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/08/20260408500038 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-08 09:58 입력 2026-04-08 09:58 이미지 확대 더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다. 2026.4.8. 안주영 전문기자 더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지