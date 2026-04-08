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경기지사 후보 확정 관련 기자회견하는 추미애

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-04-08 09:58
입력 2026-04-08 09:58
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더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다. 2026.4.8. 안주영 전문기자
더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다. 2026.4.8. 안주영 전문기자


더불어민주당 6·3 지방선거 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 기자회견을 하고 있다.

안주영 전문기자
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