외교부 “호르무즈 韓 선박 탈출 움직임 없어…안전 최우선”

이미지 확대 India US Israel Iran 액화석유가스(LPG)를 운송하는 인도 선적 유조선 ‘Jag Vasant’호가 지난 1일 호르무즈 해협을 통과한 뒤 인도 뭄바이 항에 입항해 있는 모습.

뭄바이 AP 뉴시스

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외교부는 6일 호르무즈 해협에 고립된 한국 국적 선박과 관련해 “지금까지 우리 선박들이 해협을 빠져나오겠다는 동향은 현재까지 파악된 바는 없다”고 밝혔다.외교부 당국자는 이날 기자들과 만나 “정부는 선박과 선원의 안전을 우선시하고 이를 감안한 선사의 입장을 중시하고 있다”며 이같이 말했다.외신에 따르면 지난 3일(현지시간) 프랑스 선주 소유 컨테이너선 ‘CMA CGM 크리비’호가 호르무즈 해협을 통과했다. 일본 해운사 상선 미쓰이 액화천연가스(LNG) 선박도 해협을 빠져나왔다. 아사히신문은 일본 정부 관계자를 인용해 일본 정부가 해협 통과 관련 협상에 관여하지 않았다고 보도했다.때문에 한국 국적 선박도 이란과 자체 협의로 해협을 빠져나가는 방안이 가능한 것 아니냔 전망도 나왔다. 외교부 당국자는 “상기 선박들의 국적, 소유주, 운영사, 화물 성격, 목적지, 선원 국적 등이 다양해 조건이 다른 상황”이라며 “국가 간 단순 비교를 하는 것은 실제 통과 상황을 충분히 반영하지 못할 수도 있다”고 설명했다.또 외교부 당국자는 이란 측이 한국 선박의 호르무즈 해협 통항에 대해 “(이란으로부터) 특별히 너희는(한국은) 안 된다는 말은 없었다”고 전했다. 만일 선박 운항사 등이 자체적으로 이란과 접촉에 나설 경우 정부 대응 계획에 대해선 “상황이 있어야지 알 수 있을 거 같다”고 했다.정부는 다자·양자 채널을 통해 호르무즈 해협 통항 문제를 소통하고 있다는 입장이다. 이란 측이 요구했던 한국 선박의 정보 제공 여부에 대해선 “선박의 안전, 우리를 포함한 모든 선박의 안전 관련해서 이란 측과 소통하고 있다”고 말했다.이어 “관련 국제 규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 우리를 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행 및 안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장 하에 관련국들과 소통 및 협력하고 있다”고 부연했다.또 지난 2일 영국 주도로 진행한 40여개국 외교장관 회의에서 호르무즈 해협 통행료와 이란 상대 제재와 관련해 국제사회가 조율된 대응에 나서자는 논의가 있었다고 외교부 당국자는 전했다. 다만 통행료와 무관하게 개별 선박이 해협에서 나오는 문제에 대해선 당시 회의에서 “특별한 논의가 없었던 것으로 안다”고 했다.이주원 기자