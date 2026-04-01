한-오스트리아 항공협정 개정 타결…운수권 주4→21회 확대

이미지 확대 이재명 대통령이 지난해 12월 용산 대통령실에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 에바 마리 루섹 주한 오스트리아 대사로부터 신임장을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

오른쪽은 조현 외교부 장관.

연합뉴스

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한국과 오스트리아 간 항공협정 개정 협상이 타결되면서 양국 간 항공편이 대폭 늘어날 전망이다.정부는 외교부와 국토교통부 등 정부 합동 대표단이 지난 3월 26일(현지시간) 오스트리아 비엔나에서 오스트리아 측과 항공회담을 열고 항공협정 개정 문안에 합의하고 가서명했다고 1일 밝혔다.이번 항공협정 개정으로 양국 간 항공편 운항을 크게 확대할 수 있는 기반이 마련됐다. 기존 주 4회였던 운수권이 주 21회로 늘어났다.특히 주 21회 가운데 주 7회는 한국 모든 공항과 오스트리아 지방공항 간 전용으로 배정됐다. 정부는 이번 협정 개정을 계기로 동유럽 시장 진출 확대와 관광 수요 증가에 대응한 노선 증편이 가능해질 것으로 보고 있다.양측은 항공 안전·보안 관리 의무를 강화하고 공정경쟁 조항을 개선하는 한편 환경 조항을 신설해 국제 항공 분야의 최신 규범을 반영했다. 정부 관계자는 “기존 협정을 현대화하고 보다 안정적인 항공 운항을 위한 법적 기반을 마련하게 될 것으로 평가된다”고 설명했다.오스트리아는 중부 유럽 교통의 요충지로 코로나19 이후 한국인 관광 수요가 빠르게 회복되고 있다. 오스트리아 통계청에 따르면 지난해 오스트리아를 방문한 한국인은 약 22만명에 달한다.협정은 양국이 각각 국내 절차를 완료한 뒤 정식 서명을 거쳐 발효될 예정이다. 정부 관계자는 “앞으로도 항공 협력 대상 국가를 확대하고 우리 국민의 편의성 제고 및 우리 기업의 항공시장 진출 기회를 마련하기 위해 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.이주원 기자