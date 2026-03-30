[포토] 정청래 대표, 버스 타고 국회 출근

1 / 7 이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역 인근 버스정류장에서 버스에 탑승해 있다. 2026.3.30 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역 인근 버스정류장에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.3.30 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역 인근 버스정류장에서 버스에 탑승하고 있다. 2026.3.30 [공동취재] 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역에서 나와 버스 정류장으로 이동하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역에서 나오고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회로 출근하기 위해 서울지하철 6호선 광흥창역에서 나오고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 30일 국회 인근 버스정류장에 정차한 버스에서 내리고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

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더불어민주당 정청래 대표가 30일 중동 사태 장기화에 따른 고유가 대응책인 공공부문 차량 5부제에 동참했다.정 대표는 이날 오전 마포구 자택에서 국회로 출근하며 지하철과 버스 등 대중교통을 이용했다.그는 오전 7시 10분쯤 디지털미디어시티역에서 지하철을 타고 광흥창역까지 이동한 뒤 버스로 환승했다. 이어 국회의사당 앞 버스정류장에서 하차해 국회 의원회관까지 걸어서 이동했다.정 대표는 출근길에 만난 시민들과 담소를 나누기도 했다.그는 한 할머니 승객에게 자리를 양보하며 “앉으세요. 저는 젊어요”라고 말을 건넸고, 이 승객은 “예전에 구청에서 많이 뵈었다”며 친근감을 표했다.이날 정 대표가 탄 버스는 움직일 틈 없는 ‘만원 버스’였다. 그는 배차 상황을 물은 뒤 “확실히 좀 늘려야겠다”고 말하기도 했다.정 대표는 “(5부제가 계속되면) 월요일마다 계속 이렇게 다닐 것”이라며 “기왕이면 (대중교통을 이용하며) 사람들을 만나겠다”고 전했다.온라인뉴스부