한숙경 순천시장 예비후보 ‘순천형 방산 혁신 클러스터’ 조성 공약 발표

‘Made in Suncheon’ 브랜드로 자주국방 혁신 거점 도약

이미지 확대 한숙경 순천시장 예비후보가 ‘순천형 방산 혁신 클러스터’ 조성 공약을 발표했다.

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한숙경 순천시장 예비후보가 순천의 미래 먹거리 확보를 위한 ‘순천의 7대 공약’ 중 하나로 ‘순천형 방산 혁신 클러스터’ 조성을 발표하며 정책 행보에 박차를 가했다.한 후보는 “전통적인 산업 구조를 넘어 첨단 기술이 집약된 방위산업을 순천의 새로운 성장 동력으로 삼겠다”며 “순천을 대한민국 자주국방의 핵심적인 혁신 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.‘Made in Suncheon’이라는 자체 브랜드를 강화해 스마트 제조 기반의 방산 생태계를 구축하는 복안이다. 그는 순천의 지리적 이점과 기존 인프라를 활용해 고부가가치 방산 제품을 생산하고, 이를 통해 지역 경제 활성화와 양질의 일자리 창출을 동시에 달성하겠다는 계획이다.한 후보는 클러스터 조성의 구체적인 방안으로 ▲스마트 제조 기반 구축 ▲지역 내 강소기업 육성 ▲기술 혁신 센터 유치 등을 내세웠다.그는 “방위산업은 국가 안보와 직결될 뿐만 아니라 연관 산업 파급 효과가 매우 큰 미래 전략 산업”이라며 “순천형 방산 혁신 클러스터를 통해 순천을 전남을 넘어 대한민국을 대표하는 첨단 산업 도시로 탈바꿈시키겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자