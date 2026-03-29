정청래, 대구 출마 앞둔 김부겸에 “꼭 이기고 돌아오라”

‘30일 대구시장 출마 선언’ 김부겸 전 총리

정청래 “삼고초려 하며 미안하고 고마웠다”

‘광주에서 콩이면 대구에서 콩’ 盧 정신 강조

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 지난 28일 새벽 경북 영덕 앞바다에서 조업에 참여하며 어민과 대화하고 있다. 2026.3.29 영덕 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표는 29일 대구시장 출마를 앞둔 김부겸 전 국무총리를 향해 “꼭 이기고 돌아오라”고 했다.정 대표는 이날 페이스북에 “(김 전 총리를) 삼고초려 하면서 늘 미안하고 고마웠다”며 이같이 밝혔다.그는 “광주에서 콩이면 대구에서 콩인 나라. 지역구도 타파 국민통합을 외친 노무현 정신을 생각한다”고 전했다. 정계 은퇴를 선언했지만 당의 요청으로 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마하기로 결심한 김 전 총리의 행보가 과거 노무현 전 대통령이 강조했던 지역주의 극복과 궤를 같이한다는 걸 강조한 것으로 풀이된다.김 전 총리는 30일 오전 국회에서 공식 출마 선언을 한 뒤 오후 대구 2·28기념중앙공원에서 유권자들을 만나 출마의 변을 재차 밝힌다. 그가 2·28기념중앙공원을 출마 장소로 택한 배경에는 대구시민의 자존심과 변화의 정신이 살아 있는 곳으로 ‘다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자’는 뜻이 담겨 있다고 한다.김헌주 기자