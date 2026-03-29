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김영록 전남광주특별시장 예비후보, 선거사무소 개소

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-03-29 13:49
입력 2026-03-29 13:49

“이재명 대통령 바람대로 지방 주도 성장 새 기록 쓸 것”

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김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주에서 선거사무소 개소식을 열고 있다.
김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주에서 선거사무소 개소식을 열고 있다.


김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주에서 선거사무소 개소식을 열고 막판 지지세 굳히기에 나섰다.

광주 광천동 해암빌딩 4층에서 열린 개소식에는 박지원, 박균택, 안도걸 국회의원을 비롯해 박광태 전 광주광역시장, 노진영 전 목포대 총장, 김병원 전 농협중앙회장 등 광주·전남 지역 원로들과 지지자 수천여 명이 참석해 김 예비후보의 경선 승리에 힘을 보탰다.

우원식 국회의장과 정청래 민주당 대표, 김용 전 민주연구원 부원장 등은 화환을 보내 축하했다.

박광태 전 시장은 축사를 통해 “풍부한 행정 경험과 뛰어난 경륜을 가진 김영록 후보가 당선돼야만 전남광주특별시가 서울특별시와 당당히 경쟁하며 눈부신 발전을 이뤄낼 수 있다”며 “여러분의 손으로 김 후보를 당선시켜 달라”고 호소했다.

박지원 의원도 인사말에서 “일 잘하는 사람, 일을 해 본 사람만이 전남광주특별시를 제대로 이끌어갈 수 있다”면서 “데이터센터와 해상풍력 등 눈에 보이는 수많은 성과를 낸 김영록 후보가 바로 그런 사람”이라고 강조했다.

김 예비후보는 “이번 선거는 이재명 대통령의 전폭적인 지원 아래 출범을 앞둔 전남광주특별시의 미래가 걸려 있는 중요한 선거”라며 “이 대통령이 밝힌 지방 주도 성장의 새로운 역사를 써 내려가면서 시민 한 분 한 분의 삶을 바꾸겠다”고 말했다.


김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
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thumbnail - 김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석

그는 개소식 말미에 시민들과 즉석 소통 시간을 갖고, 청년 일자리 문제와 여성 정책 등에 대해 토론했다.

광주 류지홍 기자
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