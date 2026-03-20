이 대통령 “기술 탈취나 갑질이 중소기업의 혁신 의지 갉아먹어”

이미지 확대 이재명 대통령, 중소기업인과의 대화 발언 이재명 대통령이 20일 청와대 영빈관에서 열린 중소기업인과의 대화에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 20일 “기술 탈취나 갑질이 중소기업의 혁신 의지를 갉아먹고 있다”고 분석했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘중소기업인과의 대화-대한민국 99%의 도약을 위하여’ 간담회를 주재하고 “대한민국에는 소위 착취 구조라는 독특한 요소가 있다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “(중소기업 입장에서는) 경영 개선을 이뤄내도 (대기업이) 납품단가를 후려치거나 성과를 빼앗아 간다고 생각하면 기술 혁신이나 시장 개척에 신경 쓰기보다는 발주자나 수요처 임원들에게 로비하는데 주력하지 않겠나”라며 “사회 전체의 경쟁력을 훼손하는 요인”이라고 지적했다.이 대통령은 노동자 출신을 강조하면서 노조와 경영자 간 대화와 협력을 언급했다. 이 대통령은 “한쪽이 불합리하게 피해를 보지 않으려면 대등한 힘의 관계 속에 허심탄회한 대화와 협력이 이뤄져야 한다”고 했다. 그러면서 “노조에 대해 한때 빨갱이 취급을 하거나 노동이라는 단어에 왠지 빨간색이 들어가 있는 것처럼 인식되거나 (노동자를) 불순하게 보거나 탄압의 대상으로 바라보던 때도 있었다”며 “그러나 이는 기업의 경쟁력 제고에 도움이 되지 않는다”고 밝혔다.이어 “구성원들이 애정을 갖지 않는다면 (기업의) 생산성이 올라가지 않는다”며 “이 회사의 발전에 나에게도 도움이 된다고 여기도록 해야 기업의 성장에 도움이 될 것”이라고 했다.이 대통령은 “작년 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나서 제가 ‘우리 경제가 참 어렵다. 마이너스 성장도 한다’고 했더니 트럼프 대통령이 ‘대한민국에 좋은 기업이 많은데 그럴 리 있겠습니까’라고 하더라”고 전했다.김진아 기자