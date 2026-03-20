이 대통령, 김건희 특혜 의혹 ‘서울-양평 고속도로 사업’ 재개 지시

靑 “2029년 말에는 사업 착공할 수 있도록”
이재명 대통령이 서울-양평 고속도로 사업을 재개하라고 지시했다. 김건희 여사 일가 특혜 의혹으로 사업을 중단한 지 약 3년만이다.
홍익표 청와대 정무수석은 20일 “이 대통령의 지시로 정부는 지난 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다”고 발표했다. 앞서 특검팀은 2023년 국토교통부가 김 여사 일가를 위해 양평 고속도로 종점 노선을 양서면에서 강상면으로 변경했다는 특혜 의혹을 수사한 바 있다.
홍 수석은 “그동안 지역주민과 지자체 그리고 정치권에선 특혜 문제와 별개로 국민 편의와 지역 여론을 고려해 수도권 동부 핵심 교통축이 될 서울-양평 고속도로 사업의 신속 재개를 지속적으로 촉구해왔다”고 설명했다. 이어 “실제로 평일엔 출퇴근 차량이 집중되고 주말엔 관광 수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 제1순환망의 교통 혼잡이 날로 극심해지는 상황”이라고 했다.
완공 목표 시점은 당초보다 3~4년 뒤인 2035년을 계획하는 것으로 알려졌다. 또 사업 재개와 관련해 기획예산처는 올해 상반기 중 예산 지원 방안을 마련하기로 했다. 홍 수석은 “이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 지역주민과 미래세대를 위한 최적의 노선을 신속 결정해 2029년 말에는 사업이 착공할 수 있게 하겠다”고 밝혔다. 이어 “정부는 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.
김진아 기자
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