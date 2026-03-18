전국 시행 앞둔 통합돌봄…예산 부족에 시민사회 ‘공동행동’ 나선다 [소통관은 지금]

돌봄통합지원법, 오는 27일 시행 앞둬
與남인순 “한국 복지 역사에 기록될 날”
문제는 예산…시군구당 평균 2.7억원
다음달 ‘돌봄재정 공동행동’ 결성하기로
“돌봄 사업·인프라 투자 예산 반영하라”
국회 소통관에서는 매일 쉴 새 없이 기자회견이 진행됩니다. 법률안 발의, 선거 출마, 대책 마련 촉구, 청원, 현안 관련 등 회견 내용도 다양합니다. 서울신문은 그 주 상대적으로 덜 주목받은 회견 중 의미 있는 회견 내용을 소개합니다. 소통관에서 시작된 작은 목소리가 어떻게 변화를 이끌어내는지도 추적해보겠습니다.
“27일 돌봄통합지원법 시행을 앞두고 있는데 시군구당 예산은 평균 2억 7000만원 정도에 불과합니다.”
18일 국회 소통관 기자회견장에 선 남인순(4선·서울 송파병) 더불어민주당 의원과 김용익 ‘돌봄과 미래’ 이사장 등 참석자들은 법 시행이 열흘도 안 남았는데 예산이 턱없이 부족하다며 재정 확대를 촉구하고 나섰습니다.
남 의원은 “2년 전 제정된 돌봄통합지원법이 발효되는 3월 27일은 대한민국의 복지 역사에 기록될 중요한 날이 될 것”이라면서도 “통합돌봄은 순조로운 발전을 전망할 수 없는 안타까운 난관에 부딪혀 있다”고 우려의 목소리를 전했습니다.
올해 법 시행을 앞두고 시민사회단체는 지난해 2132억원의 예산을 요구했다고 합니다. 하지만 편성된 예산은 914억원에 그쳤습니다. 이 중에서도 지방자치단체가 쓸 수 있는 사업비는 620억원에 불과합니다. 시군구당 평균 2억 7000만원 수준입니다.
통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등을 대상으로 살던 곳에서 계속 살면서 의료, 요양, 돌봄 서비스를 통합적으로 지원받는 게 핵심인데 예산이 제대로 반영되지 못해 시작부터 삐걱거릴 수밖에 없게 됐습니다.
이에 노인·장애인·환자 등 당사자 단체, 노동·시민·농민·여성 등 각 분야 단체들이 다음 달 ‘돌봄재정 공동행동’을 결성하고 예산 확보를 위한 사회 운동에 나서기로 했습니다.
이들의 요구는 크게 두 가지입니다. 우선 내년도 예산에 돌봄 예산 3067억원을 반영해달라는 것입니다. 또 각 시군구(6810억원)와 시도(4500억원)가 자기 지역의 ‘돌봄 인프라’를 구성할 수 있도록 인프라 투자 예산으로 1조 1310억원을 반영해달라는 것입니다.
이들 단체는 “의료보험, 노인장기요양보험, 아동보육 등을 만들면서 인프라 구축을 도외시한 결과, 수준 낮은 공급자의 난립, 도시 집중, 종사자들의 열악한 노동 조건 등 갖가지 문제를 일으켰다”며 “통합돌봄이 이러한 전철을 밟아서는 안 된다”고 밝혔습니다.
김헌주 기자
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